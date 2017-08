Etudiants, sortez vos porte-monnaie, la rentrée coûtera plus chère

Trouver un logement coûtera plus cher cette année à Metz pour les étudiants, +2,08%. C'est en tout cas le constat que dresse le syndicat étudiant Unef dans son enquête annuelle.

Il va falloir mettre la main au porte-monnaie une année de plus pour les étudiants. Après le cru 2016, voici le 2017! Le syndicat étudiant publie sa traditionnelle enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante en France.

Loyers, transports : le coût de la vie étudiante dans les grandes villes (enquête Unef) pic.twitter.com/aZPDVK62Ru — Pascal Cardonna (@pascalcardonna) August 20, 2017

Sans surprise, le coût de la vie augmente, 2,09% en moyenne. Là est cette fois la surprise: trois fois plus vite que l'inflation en France, à 0,7%.

Metz n'est pas épargnée par ces hausses... ou plutôt cette hausse: le coût annuel des transports reste au même niveau que l'an passé dans la cité grenat; en revanche, le loyer mensuel moyen bondit de +2,08%.

Originaires de Verdun, Manon et Dicklan enchaînent les visites depuis un mois a un rythme effréné. Aujourd'hui, c'est la 15ème:

"Trouver un appartement, c'est possible. Par contre en trouver un plaisant, là c'est bien plus compliqué. Ils sont souvent un peu vieux ou mal entretenus. Si l'on veut trouver mieux, il faut mettre le prix**.**"

Chose à laquelle les deux jeunes se sont résignés. Le budget initial était de 450 euros, il a grimpé à 500.

C'est le prix du studio de Romuald. "C'est légèrement plus élevé que le prix du marché à Metz", acquiesce le Thionvillois. "Mais c'est parce qu'il a beaucoup de points positifs. Il est bien situé, ses équipements sont refait à neuf, il y a une place de parking".

Encadrer les loyers

Une hausse constante des prix que veut voir s'enrayer l'Unef. Luc Domontel est le responsable syndicale dans la région:

"Les particuliers en profitent. Ce que nous voulons, c'est que la ville encadre les loyers. Cela s'est produit à Lille depuis février, et il y a une baisse du prix de 0,33%"

Et difficile de se rabattre sur les logements universitaires du Crous, seul 10% des étudiants peuvent en bénéficier compte tenu du nombre de places limité.

Pour Luc Dumontel l'enjeu est également de respecter l'égalité de tous: "Un coût de la vie plus élevé, cela implique des jeunes qui doivent trouver un boulot . 56% sont dans ce cas là. Et un étudiant qui travaille, c'est un étudiant qui ne révise pas. Certains peuvent se permettre de ne pas travailler, d'autres non".