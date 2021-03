Tulle : la mairie lance une consultation sur la semaine de 4 jours dans les écoles

La ville de Tulle va-t-elle repasser à la semaine de 4 jours ? Tulle est l'une des rares communes en Limousin qui avait fait le choix de rester à 4 jours et demi de classes. Mais cela pourrait donc changer de nouveau. Elle vient de faire passer aux parents un questionnaire sur le sujet.

photo d'illustration. La ville de Tulle compte 6 écoles. La décision qui sera prise quant aux rythmes scolaires sera appliquée à toutes et à tous les niveaux

La question est des plus simples : la ville de Tulle demande aux parents s'ils sont favorables ou non à un passage à 4 jours de classe pour leurs enfants. C'est ce que ces derniers ont découvert en recevant le questionnaire que vient de leur adresser la mairie. Tulle est en fait l'une des seules villes en Limousin à avoir décidé, les communes ont le choix depuis 2017, de rester au rythme de 4 jours et demi.

Une concertation avec tout le monde

"En réalité le dispositif qui a été mis en place depuis plusieurs années apporte pleine satisfaction je pense pour les enfants" précise Sandy Lacroix, maire-adjointe chargée des affaires scolaires. Mais ce sont les enseignants de la ville qui demandent ce passage à 4 jours explique l'élue. Depuis déjà pas mal de temps. Mais la mairie ne veut pas prendre de décision sans concertation préalable avec les parents. "Dans l'intérêt de l'enfant il nous semble important de prendre en compte tous les avis".

Le vendredi on l'emmène en poussette" un papa de l'école Joliot-Curie

Des avis pour le moins partagés chez les parents. "Moi j'envisagerais plutôt à 4. Il serait déjà moins fatigué" dit une dame qui a un enfant en maternelle à l'école Joliot-Curie. Un papa renchérit : "arrivé le vendredi on l'emmène en poussette. Ça le fatigue beaucoup". Mais à l'inverse cette maman ne voit pas pourquoi ça devrait changer pour son fils. "Moi je travaille. Il vaut mieux qu'il soit à l'école plutôt qu'à la garderie". Les parents ont jusqu'au 15 mars pour répondre. Une décision sera prise ensuite par la mairie qui précise qu'en cas de passage à 4 jours à la rentrée prochaine une réflexion sera menée sur l'accueil des enfants le mercredi. A noter que la ville d'Ussel, autre commune qui avait adopté le rythme de 4 jours et demi, a mené récemment la même consultation et que les parents se sont prononcés pour un maintien du dispostif actuel.