Tulle : le centre de loisirs du Chambon accueille les enfants des personnels indispensables

L'école à la maison a recommencé ce mardi, comme lors du premier confinement, pour tous les enfants de l'école au lycée. Sauf pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, personnels soignants en particulier. Comme lors du premier confinement ceux-ci sont tout de même accueillis dans une école ou un lieu mis à disposition par la commune comme c'est le cas à Tulle qui a ouvert pour eux son centre de loisirs du Chambon.

Ce n'est pas une garderie" Gabriel Murzin, conseiller pédagogique

Et si ça ne ressemble pas tout à fait à une école, les enfants sont bien là pour travailler. Ils sont 25 de la maternelle au CM2 venant de toutes les écoles de la ville. Ils sont encadrés par 3 enseignants remplaçants titulaires qui sont chargés d'assurer la continuité pédagogique. "Parfois ils vont s'appuyer sur ce qui a été donné par les maîtres titulaires de la classe, et les enseignants vont accompagner ce travail. Ou alors ils donneront quelque chose à faire mais ce n'est pas une garderie" précise Gabriel Murzin, conseiller pédagogique de l'Éducation nationale. Et de fait dans les classes, même si les enfants peuvent se dispatcher un peu à volonté, ça bosse. Doucement, surtout pour commencer souligne Christophe, l'un des trois enseignants. Il faut qu'ils s'habituent à un novel environnement, à des enseignants qu'ils ne connaissent pas. Donc on y va tranquillement

Mieux qu'à la maison

Et, aucun enfant, la plupart avait déjà fait l'école ainsi lors du premier confinement, ne se plaint d'être là alors que nombre de leurs copains sont chez eux. Et même tous avouent adorer. Moi je préfère faire mes devoirs à la maison parce que c'est plus rigolo" confie Marion. Sofia ajoute : à la maison t'as pas le temps de faire tes devoirs parce qu'en même temps tu peux regarder la télé". Et Nassima affirme carrément : C'est mieux parce que c'est nul de faire nos devoirs juste avec notre maman". Et ce sera ainsi jusqu'à vendredi. Ils seront alors comme tous les autres en vacances. Et dès le lundi suivant le Chambon redeviendra un centre de loisirs.