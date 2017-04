Uda Leku ouvre un nouveau centre de loisirs en basque à Ustaritz

L'ouverture d'un 4ème centre de loisirs en basque, le déménagement du siège de l'association, nouveau système d'inscription, etc. beaucoup de changements cette année pour Uda Leku qui a accueilli 795 enfants en 2016.

Le 18 avril 2017, Uda Leku ouvrira un centre de loisirs de 48 places à Ustaritz, dans les locaux de l'école publique d'Hérauritz. C'est le 4ème centre de l'association, qui accueille les enfants en basque à Bayonne, Biarritz et Hendaye (près de 200 places).

"Ce nouveau centre à Ustaritz répond à une demande"—Cynthia Lamothe, trésorière d'Uda Leku

"Avant d'ouvrir un tel centre, on fait passer des questionnaires" explique Cynthia Lamothe, trésorière de l'association, "quand vous avez 85% de 300 personnes qui vous disent "ça nous intéresse beaucoup" on n'hésite pas longtemps ! Surtout quand on a une mairie, à Ustaritz, qui est demandeuse".

Cynthia Lamothe, trésorière de l'association Uda Leku Partager le son sur : Copier

Déménagement du siège de l'association

"C'est un moment historique !" s'exclame Cynthia Lamothe, Uda Leku va définitivement quitter ses préfabriqués de Bayonne qu'elle occupe depuis 20 ans. Depuis la rentrée, le centre de loisirs bayonnais a déjà investi les locaux de l'école publique Malégarie. Au mois de mai, le siège administratif de l'association va déménager dans l'ancienne "Maison de l'emploi", mise à disposition par la municipalité de Bayonne.

Le siège administratif d'Uda Leku déménagera dans les locaux de l'ancienne "Maison de l'emploi" de Bayonne au mois de mai © Radio France - Oihana Larzabal

Besoin d'animateurs bascophones

Uda Leku emploie chaque année 70 animateurs dans l'un des centres de loisirs ou pour les colonies de vacances. Depuis 2 ans et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le besoin d'animateurs bascophones grandit pour répondre aux besoins des écoles bilingues ou immersives qui mettent en place des TAP (temps d'activité périscolaire) en basque.

Pour cet été, Uda Leku cherche encore des animateurs. Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à uda.leku@wanadoo.fr avant le 7 avril.

Par ailleurs, l'association propose une formation BAFA bilingue avec Céméa. 22 personnes se sont inscrites pour la session du 23 au 30 avril à Ciboure. Il reste encore des places. Renseignements au 05.59.55.01.25.

Aldaketa eta berrikuntza ainitz aurten Uda Leku elkartearentzat Partager le son sur : Copier

Colonies de vacances

Pour cet été 2017, Uda Leku organise 11 colonies de vacances pour les enfants de 6 à 15 ans (275 places). Attention, le système d'inscriptions a changé : elles ne se feront plus par courrier mais lors d'une demi-journée d'inscriptions, organisée le 6 mai de 10h à 14h au collège Xalbador à Cambo.

De gauche à droite : Karine Bodin (secrétaire), Amets Lahetjuzan, Xabi Ibarboure(président), Cynthia Lamothe (trésorière) et Maddi Bordagarray © Radio France - Oihana Larzabal

Bénévoles

L'activité d'Uda Leku se développe chaque année. L'association a accueilli au total 795 enfants en 2016 et il devrait y en avoir plus cette année avec l'ouverture du nouveau centre de loisirs bascophone à Ustaritz. Elle compte 3 salariés administratifs, 15 animateurs à temps plein (ou 30h/semaine), 8 à quart temps à Hendaye et 70 CDD l'été. Pour autant, Uda Leku reste une association et elle veut dynamiser cette vie associative. Pour cela, elle recherche des bénévoles qui seraient prêts à s'engager dans l'une des commissions (4 réunions par an).