Massacres de civils en Ukraine : la tristesse de Gisèle, survivante du massacre de Maillé en 1944

Gisèle n'a bien sûr pas manqué l'actualité de la guerre en Ukraine. Et tout particulièrement les attaques russes visant des civils, comme le massacre de Boutcha ou l'attaque de la gare de Kramatorsk. Il y a 78 ans, Giselle a aussi survécu à un massacre de civils. Celui du 25 août 1944 où les soldats allemands ont tué 124 habitants de son village de Maillé, sur 500 habitants. Elle avait alors 9 ans et s'était cachée dans sa cave.

Un souvenir toujours aussi douloureux

A 86 ans, Gisèle ne pensait pas revoir un jour de telles images. Pour se protéger, depuis quelques semaines elle n'allume tout simplement plus sa télévision. "On nous montre tout le temps les ruines de l'Ukraine... Ça me fait mal", explique-t-elle. "Ça me rappelle ce que j'ai vu et entendu ce jour-là."

Ce jour-là, c'était le massacre du 25 août 1944. "Le jour de mon anniversaire. Ma maman avait l'habitude de faire un gâteau avec du beurre frais", se souvient-elle, un peu rêveuse. Puis son visage s'assombrit : "Cette journée là, il n'y a pas eu de gâteau malheureusement..."

"Ce qu'il se passe en Ukraine, pour moi c'est identique à Maillé"

Près de 80 ans sont passés depuis. Mais ses souvenirs sont toujours aussi clairs. Comme celui de ce voisin qui, à 9 heures le matin, se précipite chez elle pour dire de se cacher. Et de sa mère qui l'emmène immédiatement, avec ses deux petits frères, se réfugier dans la cave.

"On est restés là et à un certain moment, j'entends 'Vive la France!'" se souvient-elle. Elle apprend plus tard que c'était un voisin qui, voulant retrouver ses enfants, s'aventure dans la rue et se sait vite condamné. Les soldats lui tirent ensuite dessus. "Ce qu'il se passe en Ukraine, pour moi c'est identique à Maillé. C'était aussi des gens dans la rue, et on leur tirait dessus."

Gisèle, elle, perd 17 membres de sa famille. Elle ne s'identifie que trop bien aux pertes de civils en Ukraine et n'a qu'un souhait. "Le matin quand j'allume la radio, j'aimerais entendre Poutine qui annonce un cessez-le-feu. Mais ça, je crois que je ne l'entendrai jamais..." conclut-elle tristement, sans cacher son inquiétude.