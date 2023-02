Un an de guerre en Ukraine : plus de 700 enfants scolarisés dans l'académie de Strasbourg

Cela fait un an. Il y a un an, la Russie lançait l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Depuis, plus de 6.380 Ukrainiens se sont réfugiés en Alsace, ou ont transité par notre région. Souvent des personnes âgées ou des femmes avec enfants. D'ailleurs aujourd'hui encore 787 élèves ukrainiens sont scolarisés dans l'académie de Strasbourg . Certains depuis maintenant près d'un an.

Ces élèves apprennent et s'intègrent très vite selon les enseignants qui les encadrent. C'est le cas par exemple au collège de l'Esplanade à Strasbourg. Six élèves ukrainiens sont en ce moment scolarisés dans cette classe pour élèves allophones. Certains depuis maintenant près d'un an, comme Anastasia, âgée de 11 ans.

"En France, c'est bien. Les gens peuvent comprendre la situation en Ukraine, toutes les situations", dit-elle dans un déjà très bon français. Dans la classe, il y a aussi Eva, 13 ans.

"Je suis venue d'Ukraine à cause de la guerre. Je suis née à Lougansk, dans les territoires occupés de l'Ukraine qui sont bombardés depuis huit ans. Donc j'ai dû fuir deux fois. La première fois, je me suis enfuie vers Irpin, c'est à côté de Kiev, tout près de Boutcha. C'était un point chaud de la guerre, alors on a dû aller dans la ville de Lviv. J'y ai passé un mois avant d'arriver en France. La France me plait beaucoup parce qu'ici, on peut être une personne libre. J'aime aussi l'architecture, les gens sont gentils et compréhensifs et comme on dit… la France est un pays de liberté, ici, il y a de la place pour tout le monde, ici tous les gens sont traités comme des êtres humains", raconte l'adolescente.

Des élèves courageux

Depuis leur arrivée au collège, Anastasia et Eva sont scolarisées dans cette classe d'élèves allophones avec notamment quatre autres élèves ukrainiens et un élève russe. Au programme pour tout le monde, 15 heures de français par semaine. "Le plus difficile, c'est le passé composé", rigole Anastasia. Mais tout n'est pas simple pour les élèves ukrainiens et ukrainiennes. D'abord parce qu'ils fréquentent aussi en parallèle l'école ukrainienne. Et puis à cause de l'éloignement.

Anastasia n'a pas vu ses parents depuis un an. Eva, elle, a de la famille dans l'armée. "Toute ma famille est restée en Ukraine. Tous les soirs avant de me coucher, je téléphone à mes parents", murmure Anastasia. "Mon frère est dans la guerre, c'est difficile", révèle Eva.

Leur enseignante de français langue étrangère, Catherine Ban, note en tout cas une intégration très rapide des élèves ukrainiens de la classe. "Les quatre professeurs sont assez admiratifs de ces élèves ukrainiens et ukrainiennes dans la résilience qu'ils manifestent, la volonté d'apprendre, de continuer, de s'en sortir, le courage de suivre l'école ukrainienne et française. Les professeurs les trouvent méritants. Ils s'adaptent vite, s'intègrent très vite. On est vraiment admiratifs, on a n'a pas eu d'élèves en grande difficulté d'apprentissage", dit-elle.

À Strasbourg, ces élèves russophones restent aussi soudés. Ils ont créé un groupe Whatsapp, où les jeunes Ukrainiens, Bélarusses et Russes échangent ensemble, loin des rancœurs de la guerre.