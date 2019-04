Découvrez le grand gagnant du concours photo du LMB de Felletin

Felletin, France

Vous vous souvenez du concours photo lancé par le lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin ? Au mois de février, l'établissement fait sa pub dans le métro parisien. Et pour faire un peu de buzz autour de cette campagne de promotion, le lycée lance un concours photo. Il faut prendre la pose devant l'une des 125 affiches déployées dans les couloirs du métro. C'est un habitant de Vallière qui remporte le concours. Simon Pécout connaît bien le LMB et pour cause, c'est un ancien surveillant du lycée. Il remporte un chevalet fabriqué par les élèves et le livre du centenaire de l’école.