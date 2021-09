Éducation nationale : une grève pour réclamer un "plan d'urgence"

Des classes bondées, des enseignants en difficulté... L'intersyndicale appelle le personnel de l'Éducation nationale dont les enseignants du primaire et du secondaire à faire grève ce jeudi 23 septembre, trois semaines après la rentrée. Elle réclame un "plan d'urgence pour l'éducation" : une meilleure rémunération, mais aussi plus de professeurs, l'embauche de CPE (conseillers principaux d'éducation), d'accompagnants d'élèves en situation de handicap ou encore de psychologues scolaires très demandés depuis le début de la crise sanitaire.

Un manque d'effectifs

L'une des principales revendications de FO, Sud, la CGT et FSU, est le besoin de plus de moyens humains, notamment dans le secondaire. Conséquence de la suppression cette année de 1.883 emplois dans les collèges et lycées pour renforcer les effectifs dans le primaire. Les classes y ont été dédoublées pour assurer un meilleur apprentissage des fondamentaux.

Résultat : certaines classes, de la sixième à la terminale, comptent parfois une quarantaine d'élèves. Des conditions de travail compliquées que dénoncent les syndicats, d'autant plus avec le risque de contaminations au Covid-19.

Une prime qui ne suffit pas

En France, les enseignants sont deux fois moins payés qu'en Allemagne. En tout début de carrière, un professeur, français, titulaire gagne l'équivalent de 1.500 euros net par mois, avant d'atteindre le double trente ans après. Pourtant, le ministère a mis sur la table, après le Grenelle de l'éducation, près de deux milliards d'euros de plus pour revaloriser les salaires cette année et en 2022. Ce qui se traduit par une prime d'attractivité pour les plus jeunes, une centaine d'euros, qu'ils touchent déjà depuis mai dernier et qui sera étendue à ceux qui ont jusqu’à 22 ans d’ancienneté, soit près de 58 % des professeurs. Mais ceux qui ont le plus d'ancienneté veulent aussi en bénéficier.

Les syndicats espèrent également faire bouger la grille des salaires. Il faut, d'après eux, revaloriser le point d'indice gelé depuis 10 ans. Une question dont s'emparent certains candidats à la présidentielle qui se tient dans sept mois. La socialiste Anne Hidalgo propose de doubler le salaire des enseignants. Le gouvernement promet de son côté qu'aucun professeur ne touchera en dessous de 2.000 euros net par mois, mais d'ici 2024. Soit en cas de réélection d'Emmanuel Macron.