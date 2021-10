Un an après l'assassinat de Samuel Paty, "on n'a eu aucune formation", déplore un professeur toulousain

Alors qu'un hommage doit être rendu dans les établissements scolaires, à leur discrétion, à Samuel Paty ce vendredi, Michel Sparagano, professeur de philosophie au lycée Pierre d'Aragon de Muret près de Toulouse, à la retraite depuis quelques jours, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin.

Aucune formation à l'horizon

Ce professeur de philosophie, qui vient tout juste de prendre sa retraite, s'étonne, car l'année dernière.

Le recteur nous avait dit : 'Ecoutez, vous aurez une journée de formation sur les histoires de laïcité et de radicalisation'. Et cette année, force est de reconnaître que nous n'avons rien vu venir.

Dans son lycée Pierre d'Aragon de Muret, les professeurs qui n'ont pas cours sont invités à descendre dans la cour pour les commémorations, tandis que ceux qui ont cours "sont renvoyés à la solitude de leur salle de classe et se débrouillent comme ils peuvent. Ce n'est pas si facile", décrypte l'enseignant.

Quelques jours avant l'assassinat de Samuel Paty, dans ce lycée polyvalent de Muret, une enseignante avait eu une altercation avec une élève au sujet du voile. Une mineure avait été mise en examen et exclue. Michel Sparagano précise que sa collègue va mieux, elle a repris le travail. C'est lui qui avait pris le relais, en acceptant d'enseigner l'éducation civique dans cette classe de CAP, lui qui travaille d'habitude avec la filière générale.

Des conférences sur Internet : la solution ?

Michel Saparagno était en poste en 2015 au lycée du Mirail, Rive-Gauche, au moment des attentats de Charlie Hebdo, et déjà il avait discuté avec ses élèves. Pour pallier un peu l'absence de formation, partager son expérience et aider ses collègues, il anime, depuis quelques années, dans les lycées et en dehors, des conférences-débats avec des élèves, "sur les rapports un peu compliqués entre la philosophie et l'islam". L'une a été filmée et elle est disponible gratuitement sur le site laubergephilo.fr. Cette conférence sert de boîte à outils à ses collègues. L'enseignant fait tout cela bénévolement, "c'est du militantisme". Et il souffle : "C'est dommage de devoir faire tout le temps du bricolage".

Michel Sparagano vient de publier un livre intitulé "J'ai bien aimé vos enfants", dans lequel il raconte 34 ans de nomadisme dans l'Education Nationale.