Un aquarium, des poissons et des plantes pour un projet pédagogique avec des élèves de maternelle

L'aquaponie avec l'aquarium à droite installé dans l'entrée de l'école maternelle Simone Veil permet aux enfants de voir poissons et plantes évoluer au quotidien

avignon

L’aquaponie : des aquariums reliés à une plantation en bac avec un circuit circulaire qui tout en arrosant les plantes renvoie de l'eau purifiée aux poissons . Le recteur de l'académie d’Aix Marseille accompagné du Directeur académique des services de l’éducation nationale étaient ce jeudi à Avignon pour inaugurer l'aquaponie de l'école maternelle Simone Veil.

Une installation qui permet aux enseignants d’aborder de multiples aspects des sciences et dès la petite section de maternelle. Au départ l’observation de la vingtaine de poissons de l’aquarium puis la réalisation de dessins pour comprendre le fonctionnement des branchies et des nageoires et de là aborder les déplacements dans l'eau mais aussi les mécanismes dans le sport par exemple. L’étude des plantes complète aussi ce programme innovant. Il s’agit également d’une collaboration avec les élèves en menuiserie du lycée des métiers Domaine d'Eguilles de Vedène qui ont réalisé les meubles supports du dispositif.