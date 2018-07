L'architecte strasbourgeois Patrick Schweitzer vient de se voir décerner un "award" par ses confrères de l'American Institute of Architects pour des bâtiments universitaires construits au Rwanda. Ce prix récompense un travail original conçu en osmose avec les paysages rwandais.

C'est une sacrée distinction pour un entrepreneur alsacien. Patrick Schweitzer, qui dirige l'agence strasbourgeoise S&AA, vient de recevoir un prix pour l'une de ses réalisations, l'école d'architecture de Kigali, au Rwanda. Les "A+Architizer Awards" sont décernés chaque année aux plus prestigieuses réalisations mondiales. L'architecte alsacien Patrick Schweitzer s'est distingué dans la catégorie "équipements éducatifs", "Institutional-higher educational & research facilities". L'American Institute of Architects a notamment récompensé l'an dernier la pyramide du Louvre, réalisée par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei et inaugurée en 1989.

Les premiers étudiants s'installeront dans quelques jours - DR @ S&AA

Les futurs architectes rwandais intégreront leur nouvelle école en septembre

Le Strasbourgeois a construit l'hiver dernier la nouvelle école d'architecture de Kigali, qui accueillera dès septembre 400 étudiants. 350 personnes ont travaillé sur ce chantier, un effectif rarement atteint de nos jours sur les chantiers français de cette importance. Patrick Schweitzer a choisi de s'appuyer sur les ressources locales, en hommes et en matériaux. Il a privilégié les savoir-faire locaux, notamment pour couler les structures en béton, travailler le bois ou le métal. Pour cette école destinée à ses jeunes collègues africains, le Strasbourgeois s'est inspiré des volcans tous proches. Il a utilisé de la pierre de lave, prélevée à proximité. Ses bâtiments ressemblent d'ailleurs à des volcans.

Les bâtiments évoquent les volcans rwandais - DR @Jules Toulet pour S&AA

Patrick Schweitzer doit construire aussi bientôt à Kigali la future implantation rwandaise de l'Ircad, Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif, une institution strasbourgeoise qui forme les chirurgiens du monde entier. Il pourrait également réaliser prochainement le futur cinéma MK2 de Schiltigheim.