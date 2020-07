Un "baby-sitting dating" organisé à Chevigny-Saint-Sauveur

C'est à la fois un casse tête pour les parents et un bon moyen de se faire un peu d'argent de poche quand on est lycéen ou étudiant : le baby-sitting, la garde d'enfant. Encore faut-il savoir s'y prendre ! Et oui, pas facile la première fois qu'on se retrouve face à une couche pleine à changer. Pour faciliter les choses, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, dans la Métropole dijonnaise, organise un "baby-sitting dating", une mise en relation entre nounous et parents, dont la première étape a eu lieu mercredi 1er juillet 2020. Eva Lopez, responsable du "Relais assistantes maternelles" et éducatrice de jeunes enfants, a donné de précieux conseils à quatre lycéennes, sur la manière de s'occuper d'un bébé.

Charlie, le mannequin-cobaye de 3 kilos © Radio France - Adrien Beria

Une rencontre à venir avec les parents

Après cette phase de formation, ces jeunes filles vont rencontrer les parents, potentiels employeurs pour l'année prochaine. Le 29 août, elles seront formées pour l'écriture d'un CV et la préparation d'un entretien. Puis, le 5 septembre, ce sera le grand jour : la confrontation avec les parents, qui vont décider (ou non) de leur confier leurs enfants.