Gironde, France

Les professeurs girondins s'inquiètent de la réforme du bac prévue pour 2021. Le gouvernement voudrait créer un bac personnalisé. En gros, les élèves pourraient choisir quelques matières qu'ils passeraient à l'examen final à l'écrit, les autres passeraient en contrôle continu à l'oral.

Pour les professeurs, ce serait une charge de travail supplémentaire car ils devraient eux-mêmes chercher et élaborer les sujets. Christine Lahondère, enseignante à Talence, le fait déjà depuis 2013 : "on s'est retrouvés avec une masse de travail en plus, à faire en dehors de nos heures de cours, en plus de nos corrections et de nos préparations de cours et non rémunéré'', regrette-t-elle.

Des profs qui corrigent leurs propres élèves

Autre point d'inquiétude, le contrôle continu, ce serait aussi la fin des corrections anonymes, un danger pour certains professeurs. François Richard est professeur d'Histoire-Géographie au lycée des Graves à Gradignan. Pour lui, le fait que les profs corrigent leurs propres élèves risque de créer des tensions : "Il y a des élèves qu'on apprécie, d'autres moins et il y a forcément une part d'affect dans la notation. Même si on essaie d'être le moins subjectifs possible. L'anonymat garantissait une certaine équité'".

Les lycéens, eux, ont jusqu'au 19 décembre pour répondre à la série de questions qui leur est posée sur internet. Le ministère de l'Education nationale rendra publics les résultats en janvier.