"Un bon lycée, c'est celui dans lequel on peut avoir confiance", estime le proviseur d'Edmond Perrier à Tulle

Le ministère de l'Education nationale publie ce mercredi ses désormais traditionnels "indicateurs de résultats". Un palmarès très attendu. Dans l'académie de Limoges, le trio de tête réunit Jean Monnet à Limoges, Marguerite Bahuet à Brive et Edmond Perrier à Tulle. Ce dernier affiche 97% de réussite au Bac, mais il faut relativiser, explique le proviseur Didier Guilbaut, qui répondait à 8h15 aux 3 questions de Philippe Graziani.

Est-ce que vous avez attendu en tremblant les résultats de ce classement ?

Oh non, je sais que l'ensemble de mes équipes font au mieux pour accompagner au quotidien les élèves. Alors quand nous avons des résultats à la hauteur de l'investissement, on est ravis et ça nous redonne de l'énergie pour la suite. Si malheureusement, le taux n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère, on est suffisamment impliqués dans notre travail pour se demander ce qu'on doit faire.

Mais vous regardez ce classement chaque année ?

Bien sûr. Déjà pour voir si c'est en adéquation avec la vision que j'ai de l'établissement que je dirige. Puisque, avec l'inspecteur d'académie, on se fixe une feuille de route, avec des objectifs à atteindre chaque année. Ce classement donne des statistiques et des indicateurs, et je les analyse avec beaucoup de sérieux.

Est-ce que c'est un argument que vous utiliseriez envers les parents ?

Il ne faut pas juger si un lycée est bon ou mauvais à partir de ces résultats. Déjà, tout dépend des élèves qu'on accueille au départ. Et puis vous pouvez avoir des problématiques qui font que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous auriez voulu. Mais l'essentiel, c'est d'aider le jeune à se construire, main dans la main avec la famille. Vous pouvez avoir des établissements avec de très bons taux, mais qui face à un élève en difficulté, vont l'envoyer ailleurs. Alors qu'en s'accrochant, il aurait pu rester.

Mais alors, qu'est-ce qu'un bon lycée ?

Un bon lycée, c'est celui dans lequel on peut avoir confiance. Et ce n'est pas évident, parce que ce sont des années, d'adolescence, où on peut avoir le moral qui baisse. L'important étant de toujours trouver des adultes qui vont vous redonner confiance en vous et vous permettre de repartir, et d'être épanoui quelques années après. Même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Moi le conseil que je donne, c'est d'avoir confiance dans l'établissement dans lequel on est affecté. Les gens qui y travaillent n'ont pas choisi l'éducation par hasard, sont formés. En ayant confiance, et en étant dans le dialogue, on trouve le bon rythme.