Un boulanger et un sommelier de Vaucluse aux Olympiades des métiers

Les Olympiades des métiers commencent ce jeudi à Bordeaux. Un jeune boulanger de Valréas et un jeune sommelier de Pernes-les-Fontaines concourent.

Des jeunes Provençaux participent dès ce jeudi aux Olympiades des métiers. 700 jeunes apprentis de toute la France au total, autour de 60 métiers, de l'art floral à l'automobile, de la chaudronnerie à la maroquinerie, en passant par la pâtisserie, la charcuterie, les soins esthétiques ou encore la tonnellerie !

Ils s'apprêtent à passer de longues heures d'épreuves.

Louis Barnique, étudiant au CFA d'Avignon est apprenti boulanger à Valréas. Lui aime manger du bon pain, et préfère réaliser des viennoiseries. Mais au cours des 20 heures d'épreuves sur trois jours, il va devoir montrer qu'il sait tout faire : croissant, brioche, pain de tradition française, au levain, au seigle.. et une épreuve de créativité, "rien qu'avec de la farine et de l'eau".

Louis, 20 ans, s'entraîne une à deux fois par semaine, l'après-midi, les jours de repos à la boulangerie, au CFA.

Ce sont 20 heures d'épreuves qui attendent aussi Loïc Argento, 23 ans, sommelier à Pernes-les-Fontaines. "Le but du jeu c'est de faire voyager. Si on explique un vin rien qu'avec des termes techniques, ça peut embêter le client. Si l'on peut le faire voyager, expliquer l'histoire du vigneron, expliquer pourquoi il l'a travaillé comme ça, on arrive à imprimer l'histoire de ce vin au client". Et ce jeune garçon s'y connaît déjà bien. Il a créé son entreprise, "Au fil des vins" qui propose des dégustations de vin à domicile.