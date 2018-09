Surgères, France

Alors que la plateforme Parcoursup ferme ce vendredi soir et que des jeunes sont encore en attente d'une affectation pour la rentrée, certaines filières peinent à remplir leurs classes. C'est notamment le cas de la mention vente et conseils en produits techniques pour l'habitat du BTS MUC, management d'unité commerciale, une formation du lycée Pays d'Aunis à Surgères.

Habituellement, une dizaine d'élèves suivent ce cursus en apprentissage mais cette année, aucun candidat ne s'est manifesté. Une situation qui inquiète Laurent Sardoux, un professeur d'économie et gestion du BTS : "C'est la première fois que cela se passe." Il s'interroge : "Est-ce un problème de publicité ? Pourtant, le chef de l'établissement a envoyé des courriers dans les lycées "à 80 kilomètres à la ronde" pour présenter la formation.

Si les candidats manquent à l'appel, près d'une dizaine d'employeurs seraient intéressés pour accueillir un apprenti cette année. Ce sont des entreprises de bricolage spécialisées dans les matériaux, la décoration et le jardin. Les profils recherchés sont variés, la formation est ouverte après le baccalauréat pour les titulaires d'un diplôme professionnel issu du bâtiment, de l'industrie, du commerce et des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable.

Ce BTS n'est pas le seul concerné en Poitou-Charentes. Sur les 80 filières à la carte du CFA, le centre de formation d'apprentis, une dizaine présentent des propositions de contrats d'apprentissage mais ne trouvent pas ou peu d'élèves intéressés.

Ces situations restent cependant marginales dans un contexte très favorable à l'apprentissage, assure Stéphane Gilot, le directeur du CFA académique de Poitiers : "Depuis deux ans, nous sommes en augmentation constante d'effectifs. Nous sommes passés de 987 apprentis en 2016 à 1 130 cette année. Le taux de recrutement est très positif avec un taux de réussite aux examens autour de 90 % et un taux d'insertion professionnelle au-dessus de 75 % à l'issu de la formation".

Le BTS de Surgères propose de s'inscrire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Toutes les informations sont disponibles sur le site du lycée Pays d'Aunis et sur celui du CFA du Poitou-Charentes.