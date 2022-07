Un camion-piscine sillonne la Moselle pour apprendre à nager aux enfants

Alors que la chaleur écrase la Moselle ce mercredi, où on devrait approcher les 40 degrés d'après les prévisions de Météo France, il y a des petits veinards qui peuvent profiter d'une piscine ! Grâce au Département et avec le Secours populaire, une soixantaine d'enfants en colonie de vacances à Vigy, près de Metz, reçoivent des cours de natation, à bord d'un camion itinérant.

Le dispositif appelé Aqua Itineris est pensé pour des lieux qui comptent peu de piscines municipales. Il reste en Moselle jusqu'en octobre et passera par plusieurs colonies de vacances et quelques écoles du département à la rentrée.

Beaucoup d'enfants arrivent au collège sans savoir nager

A l'intérieur d'un semi-remorque, se trouvent un bassin de 8 mètres de long et de 2 mètres de large mais aussi deux vestiaires et une douche. Le plancher du bassin est même réglable car l'objectif est de faire découvrir la natation à des enfants qui ont peur de l'eau.

C'est le cas de Sara, elle a 8 ans : "J'y suis déjà allé avec l'école mais je n'aimais pas parce que j'avais peur. Là, je n'ai pas peur !" Elle barbote sur le dos, avec une frite de piscine. La pratique de la nage à l'école a très fortement reculé pendant la crise Covid, les écoles n'organisaient plus de séances à cause des protocoles sanitaires en vigueur. Les enfants ont pris du retard, à tel point que le Département estime que 30 à 40 % d'entre eux arrivent au collège sans savoir nager.

Ce semi-remorque abrite un bassin itinérant, il est ici stationné sur le site d'une colonie de vacances à Vigy (Moselle). © Radio France - Théo Boscher

Dans le camion, les petits prennent des leçons par groupes avec une maitre-nageuse. Armelle Galland a 25 ans de métier et prend le temps de familiariser les enfants à l'environnement aquatique. "C'est formidable, se réjouit-elle, car on réussit à les débloquer rapidement et avoir une aisance dans l'eau au bout de six leçons chez des enfants de 4 à 6 ans." Ils apprennent déjà à flotter et à se déplacer dans l'eau sans matériel, ni se tenir sur le bord.

Combler le manque de piscines en Moselle

Le site de la colonie de vacances n'a pas de plan d'eau ou de piscine à proximité. Le camion bleu est donc une solution aux difficultés d'accès à la natation en Lorraine, selon Armel Chabane : "Dans les territoires ruraux, nous manquons de plus en plus d'infrastructures et de piscines car ça coûte de plus en plus cher, constate le vice-président du département de la Moselle en charge des sports et de la vie associative. Là, ce ne sont pas les enfants qui vont à la piscine mais la piscine qui vient à eux et c'est un enjeu de politique publique pour éviter la noyade et combattre la sédentarité."

Ces quelques séances dans le camion devraient être accompagnées de véritables leçons de piscine pour consolider les acquis.