Un campement d'étudiants devant l'Hôtel de Ville de Caen pour protester contre le manque de logements

Ils ont installé quelques tentes sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Caen et se sont assis au sol avec leur pancartes pour dénoncer une situation devenue trop difficile pour certains.

Il y a à Caen 31 étudiants pour seulement un logement crous

Etudiants du syndicat l'union Pirate de Caen © Radio France - Carole LOUIS

" Nous réclamons la construction en France de 150.000 logements Crous à court terme, et 600.000 dans un horizon plus éloigné, explique Hugo Hamel membre du comité d'animation du syndicat étudiant L'union Pirate de Caen. Un syndicat qui revendique également la mise en place d'un revenu d'autonomie de 1128€ pour toutes et tous, afin que plus aucun-e étudiant-e ne vive sous le seuil de pauvreté et l'augmentation de 100€ des APL pour les moins de 26 ans.

"Il y a des jeunes à Caen qui ne savent pas où dormir, qui se retrouvent chez des copains ou même à la rue et qui au lieu d'étudier cherchent à se loger", déplore Merlin Bossis également membre du syndicat L'union Pirate de Caen. Des jeunes engagés qui dénoncent l'inertie des politiques et notamment du gouvernement sur cette question du logement étudiants.