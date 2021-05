Un "campus connecté" ouvre à Vire pour les étudiants qui ne peuvent pas aller à la fac à Caen ou à Rennes

Les collectivités locales et l'université de Caen en sont très fiers. Un "campus connecté" va ouvrir à Vire à la rentrée prochaine, tout comme à Flers, à Saint-Lô et dans huit villes en Normandie en tout. C'est quoi ? Réponse en trois questions.

1. Un "campus connecté", c'est quoi ?

C'est un espace de travail, pour des étudiants qui s'inscrivent dans une formation universitaire à distance. En clair, c'est comme les cours du CNED, mais avec une salle dédiée pour ceux qui les suivent, des ordinateurs pour travailler, une connexion internet, et surtout un tuteur pour suivre les étudiants, les motiver, et les aider dans leurs démarches administratives. A Vire, la salle de 18 places sera installée à la rentrée dans les locaux de l'antenne viroise de l'IUT de Caen, à l'est de la ville.

2. A qui s'adressent ces formations ?

Aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de louer un logement à Caen ou à Rennes pour les études, ou de faire les 60 km de route tous les matins et tous les soirs. "Le coronavirus a renforcé ce besoin vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les jobs étudiants pour se payer leur loyer avec la crise sanitaire", selon Patrick Brogniard, maire de Valdallières et vice-président de l'intercommunalité de Vire au Noireau. A Vire, le "campus connecté" n'a pas de grandes ambitions au départ, il compte attirer 5 à 6 étudiants à la rentrée, mais compte sur une trentaine en tout à moyen terme.

3. Où sont-elles en Normandie ?

Outre Vire, Flers va ouvrir un "campus connecté" à la rentrée prochaine, sur le site Normand'innov. Saint-Lô, Evreux, ou encore Cherbourg en ont également. La liste complète est sur le site de la région Normandie, qui participe au projet.