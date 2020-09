Bègles va accueillir un grand campus pour former aux 160 métiers de la SNCF

La première pierre d'un futur campus SNCF réseau a été posée à Bègles mardi 22 septembre derrière la gare, près de l'ancienne gare de triage de Hourcade. Ce site doit ouvrir d'ici 2022. Ce sera l'un des trois sites dédiés aux formations du ferroviaires avec Saint-Priest près de Lyon et Nanterre en région parisienne. Ces sites vont remplacer 25 centres de formation devenus trop petits et obsolètes. Georges Ichkanian est le directeur des ressources humaines de SNCF réseau, il nous explique l'objectif de la création de "super-campus".

France Bleu Gironde : En quoi va constituer ce futur campus de la SNCF réseau ?

Georges Ichkanian : Ce campus nous permettra d'accueillir en permanence plus de 300 stagiaires et une centaine de formateurs et personnels qui y sont rattachés - donc 400 personnes en tout - pour former l'ensemble de nos stagiaires aux futurs métiers dans lesquels ils vont rentrer puisque la SNCF et donc SNCF réseau a conçu elle-même ses formations initiales pour les adapter aux métiers du ferroviaire.

Quels seront les métiers préparés ici à Bègles ?

Il faut savoir qu'à la SCNF réseau, nous avons 160 métiers différents. Donc nous aurons évidemment des métiers liés à la voie, à la signalétique, à la circulation ferroviaire... je ne cite pas les 160 mais tous les métiers seront représentés, ce qui nous permettra d'avoir des campus multi-métiers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons aujourd'hui 25 sites disséminés sur le territoire français, en les remplaçant par ces trois grands campus, le stagiaire sera formé de A à Z dans le même centre.

Et pourquoi avoir choisi le site de Bègles pour créer ce campus ?

Il nous semblait avoir un juste équilibre entre Nanterre, Lyon et donc Bordeaux pour couvrir l'ensemble du territoire. En plus nous sommes sur un merveilleux site où l'histoire cheminote est très forte. Bègles sera un lieu où les stagiaires pourront être formés, déjeuner et dormir, une sorte de tout en un. Ensuite, ce sera un endroit où nous pourrons développer fortement la pratique avec les nouvelles technologies en matière de formation, que ce soit avec des techniques proches de l'intelligence artificielle, des simulateurs ou encore des vidéos. Notre positionnement est clair : c'est par l'enseignement pratique que le métier s'ancre réellement.

Ces trois campus vont regrouper 25 anciens petits sites. Est-ce que le personnel sera transféré chez nous ? Y aura-t-il également de la création d'emplois ?

Oui, il y aura les deux. Nous ferons évidemment des propositions de transferts aux personnes qui se situent dans les centres existants, pour celles et ceux qui souhaitent suivre. Et il y aura également de nouvelles ressources humaines pour encadrer et suivre nos stagiaires.