Un CAP primeur créé dés la rentrée 2018, un havrais en est à l'origine

Le 31 mai dernier, l'Education Nationale a validé la création d'un dipôme "CAP primeur". Bien que le prestigieux concours du Meilleur Ouvrier de France dispose d'une catégorie "primeur", il n'existait aucune formation spécifique jusqu'à présent et c'est un havrais qui en est à l'origine.

Une nouvelle formation a vu le jour fin mai : le CAP Primeur ! Il aura fallu 1 an et demi de préparation pour que l'Education Nationale accepte de créer une formation CAP Primeur. En effet, pour ce métier, aucune formation spécifique n'existait, alors que le prestigieux concours du "MOF", Meilleur Ouvrier de France, comprend une catégorie "primeur" depuis 2011. D'ailleurs la seule lauréate, MOF Primeur est normande, il s'agit de Geneviève Béllet, du magasin Espace Fruits au Havre et c'est son mari qui a oeuvré pour la création du CAP.

Il y avait un BAC Pro Commerce mais vous pouviez vendre des chaussures comme de l'alimentaire. Or notre métier de primeur a énomement évolué."- Jean - Pierre Bellet

La rentrée de la première promotion des apprentis du CAP Primeur se fera en 2018. Il faut désormais trouver les CFA et tuteurs pour cette nouvelle formation, certainement dans des CFA "métiers de bouches" qui disposent déjà des locaux et matériels adéquats. Les premiers apprentis du CAP Primeur obtiendront leur diplôme en 2020.