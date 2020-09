Grenoble : un cas de Covid-19 à la crèche Marie-Curie, l'établissement fermé jusqu'à nouvel ordre

C'est pour le moment la seule crèche municipale dans ce cas à Grenoble : un adulte, membre du personnel de la crèche Marie-Curie, dans le centre-ville de Grenoble, a été contrôlé positif au coronavirus. La crèche sera fermée à partir de lundi "et jusqu'à nouvel ordre" précise le service petite enfance de la ville. 70 enfants sont concernés par cette fermeture. L'ARS et la CPAM doivent à présent préciser les "cas contacts" que cette personne a croisé et ceux qui nécessitent un dépistage à leur tour.