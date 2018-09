Un groupe de sept jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, suivis par la mission locale du centre Manche sont jusqu'à vendredi 14 septembre 2018 sur cette île, au large du Cotentin, actuellement fermée au public

Îles Saint-Marcouf, France

Un chantier particulier du 10 au 14 septembre 2018 sur les îles Saint-Marcouf, au large de la côte est du Cotentin, où l'on trouve un fort datant du XIX ème siècle

Un projet proposé pour la première fois par la mission locale du centre Manche Le but pour les jeunes est de participer aux travaux de protection et de restauration de l'île, de son port et de son fort. Les jeunes qui s'initieront aussi à la maçonnerie, deux artisans sont du voyage

Cap vers les îles Saint-Marcouf pour une semaine de chantier de restauration © Radio France - Jacqueline FARDEL

Une expérience humaine aussi qui pourra leur servir ensuite, dans leur vie et leur démarche professionnelle espère Martine Marchand, conseillère des jeunes à la mission locale du centre Manche