Un chef de Savoie trois étoiles au Michelin teste la cantine d'une école d'Aix-les-Bains

Aix-les-Bains, France

A Aix-les-Bains, on sert un millier de repas par jour dans les cantines des écoles primaires. La mairie a fait le choix de la qualité en sollicitant l'oeil expert d'une référence de la cuisine.

Du local, du produit de saison, du goût

En septembre dernier, le chef Savoyard Maxime Meilleur a sélectionné un prestataire parmi cinq candidats, le local "LezTroy", éco-responsable, basé en Chautagne qui sert 7.000 repas par jour en pays de Savoie, et qui respecte le mieux selon lui l'éveil au goût, les produits de saison, les producteurs locaux, pour un prix moyen de repas de quatre euros.

L'une des cantinières reçoit les repas préparés en Chautagne © Radio France - Christophe Van Veen

"LesTroy" élabore les menus avec une diététicienne, repas qui sont réchauffés à la cantine.

Pour Aix-les-Bains, le choix est politique. Ce mieux-mangeant culturel coûte à la commune 50.000 euros de plus au budget annuel des cantines, c'est 10 % du budget.

La qualité a un coût mais a su convaincre puisque l'on enregistre cette année avec les nouveaux repas une hausse de la fréquentation de la cantine de 5 % , malgré l'augmentation du prix du repas.

Maxime a testé la sauce coktail © Radio France - Christophe Van Veen

Sept mois après l'appel d'offre, le cuisinier "trois étoiles" est venu goûter sur place, à la cantine de l'école de Saint Simond.

Le chef a savouré le "poulet-petits pois" Copier

Pour les détails à améliorer, constatés par Maxime Meilleur, il y aura à l'avenir des échanges avec le prestataire, mais pour l'essentiel, il a mis une bonne note à la cantine, agréablement surpris par les assaisonnements et la qualité des produits. "Ça se joue sur les détails. Le pain mou qui est dans des sacs en carton alors qu'il est bon ce pain bio, mais il faut l'aérer dans des caisses. Proposer des variétés de sauces que les enfants choisissent. Idem pour les yaourts : on prend des natures et le petit l'agrémente avec ce qu'il veut, du caramel, des noisettes, un coulis. Quand on fait des petits pois comme aujourd'hui, pourquoi pas au milieu de la table des petits pois crus à grignoter, c'est sucré. On est là pour éduquer les palais. Ils seront peut-être demain nos clients, nos cuisiniers."

Miam miam ! Du chou ! © Radio France - Christophe Van Veen

Un trois étoiles au Michelin au chevet de la restauration scolaire

Pour Maxime Meilleur, ce bénévolat a du sens. Il n'a rien contre les industriels, mais il est "temps de savoir ce qu'est le bon. Ce qui m'a choqué dans les cantines, c'est le gaspillage, que les enfants ne finissent pas leurs assiettes. Or même les plus petits ont un palais. Si c'est bon, ils mangent. Il faut mettre les bons ingrédients en valeur. On parle de la Semaine du Goût, mais ça devrait être "le jour du goût" tous les jours. Dès le petit-déjeuner, un jus d'orange pressé à la main. Cela ne coûte pas plus cher."

En discussion avec la détiéticienne du prestataire © Radio France - Christophe Van Veen

L'aspect financier ne doit pas être une excuse selon le Savoyard. "Avant d'être trois étoiles, j'étais un enfant avec zéro étoile. A la cantine de mon village de montagne, nous nous régalions de plats simples avec des produits locaux de saison. Dans notre restaurant de "la Bouitte", on cuisine des Crozets, ça ne coûte rien. On cuisine de la polente. Notre dessert est réalisé avec du lait."