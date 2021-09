EN IMAGES - Un chef étoilé aux fourneaux pour les écoliers de Limoges

Les cantines des écoles de Limoges ont servi un repas concocté par un chef étoilé ce jeudi midi à Limoges. Venu des Alpes-Maritimes pour participer à la manifestation Toques et Porcelaines, Jacques Chibois en a profité pour faire un peu d'éducation culinaire à ces écoliers.

Le menu de la cantine sortait un peu de l'ordinaire ce jeudi midi dans les cantines de Limoges. Dans le cadre de la manifestation Toques et Porcelaine, tous les écoliers de la ville ont eu droit à menu conçu spécialement pour eux par le chef étoilé Jacques Chibois, qui officie habituellement à Grasse dans son restaurant la Bastide Saint-Antoine. Pour l'occasion, le chef leur a notamment proposé un plat directement venu de son enfance, avec une recette de poulet que lui faisait sa maman. Un succès auprès des enfants, notamment à l'école Léon Berland, où il a partagé ce repas avec les élèves.

Dans la cantine de l'école Léon Berland, à Limoges, Junior se régale avec la soupe de carottes au cumin par le chef étoilé Jacques Chibois. © Radio France - Nathalie Col

Pour l'entrée, Goundoba plonge avec délice sa cuillère dans "une soupe de carotte avec du pain", plus subtilement baptisée "douceur de carottes au cumin, quenelles de brousse et croûtons" par le chef. "J'ai adoré ça" commente la fillette. "C'est bon, à la maison je ne mange pas ça" réagit Junior, tandis que Layana la trouve "trop meilleure" que la soupe qu'elle mange habituellement.

Comblé par les compliments des enfants, le chef étoilé Jacques Chibois interrompt son propre repas pour leur signer des autographes. © Radio France - Nathalie Col

Très sollicité, le chef passe de table en table et signe des autographes à la demande des enfants, tandis que les plats et les compliments s'enchainent. "Le poulet est meilleur que celui qu'ils font à la cantine d'habitude et qui est fade. Là il est goûteux" commente Kenza.

Des élèves impatientes de goûter au plat principal concocté par le chef étoilé Jacques Chibois pour les écoles de Limoges. © Radio France - Nathalie Col

Des commentaires qui vont droit au cœur de Jacques Chibois. "Ça me touche beaucoup car c'est une recette de poulet que ma maman faisait. C'était mon plat préféré de ma maman !" Il plaide justement pour une certaine simplicité dans les repas servis à la cantine. "Quand on fait du scolaire, c'est des plats familiaux, c'est la maman qui doit être dans l'assiette." Dans le même temps, il insiste aussi sur l'importance d'apprendre à bien manger, pour la santé. "C'est important dans l'éducation" précise le chef, content de voir que le message semble passer.