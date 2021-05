Un chien guide pour Bastien 16 ans lycéen malvoyant

La Fondation Frédéric Gaillanne, reconnue d'utilité publique, oeuvre depuis 2008 pour offrir aux adolescents déficients visuels leur premier chien guide. Située à l’Isle sur la Sorgue dans le Vaucluse, c'est la seule école en Europe, d’éducation de chiens guides destinés exclusivement aux enfants aveugles et malvoyants de 12 à 18 ans. C’est là que Bastien, un lycéen de 16 ans, domicilié à Wittenheim s’est formé aux cotés de son nouveau compagnon, un chien de race Saint-Pierre, âgé de 2 ans et demi , dénommé Otop.

Céline Krieger éducatrice de chien guide explique que Bastien a fait une demande à la Fondation l'année dernière. Il a ensuite passé différents stages. "Stage découverte, une pré-classe puis enfin le stage de remise qui a duré trois semaines, et s'est achevé fin avril". Bastien est ravi. "C’est très émouvant" dit-il, "c'est beaucoup de joie". Il est heureux d’avoir un nouveau compagnon pour l’aider au quotidien, "pour pouvoir acquérir plus d'autonomie, plus de fluidité dans les déplacements". Sa maman Stéphanie est aussi très heureuse."Ça change beaucoup sa vie. Il gagne en autonomie" souligne-t-elle. "Pour nous, c’est rassurant au point de vue sécurité et la relation avec son chien est très importante".

Vendredi, Bastien, le chien Otop et l'éducatrice de chien guide ont fait le parcours depuis le domicile de Bastien à Wittenheim jusqu’à son lycée mulhousien.Tout est prêt pour le retour en classe de seconde au Lycée Schweitzer à Mulhouse de Bastien avec son compagnon canin Otop.