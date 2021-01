Un collectif créé pour protester contre le financement public de la Catho à Laval

C'est un collectif qui dénonce un "dangereux mélange des genres", et qui rapporte les mots du recteur de l'UCO, Dominique Vermersch, dans le journal La Croix à propos de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'Université catholique au Mans : "La Sarthe ne connaît pas le même pourcentage d’élèves scolarisés en milieu catholique que dans certains départements de l’Ouest, et elle était donc vue comme une terre de mission".

Un détournement d'objet des finances publiques

Pour Michel Rose, président de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne ou Bertrand Bonneterre de la FCPE, le problème n'est pas l'extension de la Catho à Laval, mais l'utilisation de subventions publiques. "Que dirait-on si un lycée ou une université musulmanes, bouddhiste ou évangéliste demandait les mêmes subventions ?".

D'autant que pour Gérard Prioul de la Libre Pensée, "ce n'est pas l'affaire des agglomération ou des départements de financer les universités. C'est une détournement d'objet des finances publiques."

Si cet argent est octroyé à l'UCO, c'est autant de fonds qui n'iront pas aux écoles des communes de l'agglomération de Laval.

Pour l'instant le collectif n'envisage pas d'action en justice, mais espère encore raisonner les élus pour qu'ils renoncent à financer l'université catholique de l'Ouest.

Les membres du collectif

Au sein du collectif, quatre associations départementales (les délégués départementaux de l'éducation nationale, la FCPE, la Libre pensée et la Ligue de l'enseignement), cinq partis politiques (La France Insoumise, La Gauche républicaine et socialiste, Générations, le Parti de Gauche et le Parti communiste français) et cinq syndicats (Sud-Solidaires, CGT, FO, FSU et l'UNSA éducation).