Des orthophonistes vauclusiens réclament des masques transparents pour les professionnels de la petite enfance

A cause du masque, les enfants ne comprennent plus les adultes. Les professionnels de la petite enfance s'inquiètent de futurs retards dans l'apprentissage du langage et de la lecture. Une association vauclusienne d'orthophonistes écrit au gouvernement. PAROL 84 réclame des masques transparents dans les crèches et en maternelle. Les enfants ont besoin d'imiter les adultes, leurs mouvements de lèvres. L'absence de l'expression complète du visage et l'articulation modifiée vont être préjudiciables pour le développement des plus petits.

Laure Pradelle est orthophoniste à Avignon, elle est très inquiète car si "_les enfants s'habituent à avoir des adultes masqués devant eux et les reconnait, ils leur manquent des informations à cause des masques. Ils ne pourront pas reproduire les positionnements de la bouche et les sons. "_Les orthophonistes attendent des mesures rapides car toutes ces données sont prouvées. Il l faut agir avant que les enfants ne prennent trop de retard.

Dans l'Education nationale, les syndicats enseignants sont extrêmement inquiets eux aussi. Ils demandent des masques transparents même en CP. Les professeurs expliquent aussi qu'ils sont obligés de parler plus fort. Ils sont nombreux à se retrouver en ce mois d'octobre avec des problèmes de voix.