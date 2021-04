Un collectif s'oppose au regroupement de 600 élèves dans le même groupe scolaire à Saint-Rambert-d'Albon

Des parents d'élèves, des professeurs, des élus de l'opposition disent non au regroupement de 600 élèves de primaire et de maternelle au même endroit. La mairie souhaite remplacer l'école primaire du centre ville par une résidence senior. Environ 300 élèves seraient déplacés à l'est de la ville.

L'école primaire Fernand et Augusta Martin en centre-ville devrait être remplacée par une résidence senior

Un collectif a vu le jour début avril à Saint-Rambert-d'Albon, dans le nord de la Drôme. Des parents d'élèves, des enseignants, des riverains et des élus de l'opposition qui se réunissent pour dire non à un projet municipal. Gérard Oriol, le maire de la commune veut faire de l'école primaire Fernand et Augusta Martin, en centre-ville, une résidence senior.

Environ 300 élèves seraient donc déplacés vers le groupe scolaire Pierre-Turc-Pascal, à l'est de la ville. Le groupe, qui se compose actuellement une maternelle, compterait donc 600 élèves.

Le collectif s'inquiète du manque de place, mais aussi du coût engendré par la construction de nouveaux bâtiments. Pour l'instant, l'estimation est de 1 650 000 euros, selon le maire. "Des frais inutiles" selon le collectif. Pour Florence Torresan, membre du collectif, la position excentrée du groupe scolaire pose particulièrement problème : "Le soucis c'est qu'il n'y a pas de moyens de transport pour aller jusque là-bas, donc _les enfants vont être obligés de marcher trois kilomètres pour aller jusqu'à l'école, et les routes ne sont pas sécurisées_, il faut enjamber l'autoroute où il n'y a pratiquement pas de trottoir, c'est vraiment très dangereux", estime-t-elle.

Désengorger le centre-ville

Gérard Oriol, le maire de Saint-Rambert-d'Albon, répond qu'au contraire, tout est sécurisé : "Ça fait huit ans que l'école existe, que les enfants y vont. _La sécurité a été faite sur le pont, on a élargi le trottoir et posé des protections_. Une tôle a été mise tout le long de la balustre, des deux côtés, au-dessus de l'autoroute, pour éviter que les enfants montent sur les barres. Il n'y a jamais eu d'accident."

Pour le maire, déplacer l'école primaire vers le groupe scolaire Pierre-Turc-Pascal, c'est un moyen de désengorger le centre-ville de la commune, où les bouchons sont nombreux aux heures de sorties d'école. "Ce sera plus simple pour les parents qui ont des enfants en maternelle et en primaire de venir les chercher au même endroit", ajoute-t-il.

Le collectif prévoit d'occuper l'école ou de manifester la semaine prochaine, pour se faire entendre. Comme solution au problème ils proposent une sectorisation : faire un ensemble maternelle et primaire dans le centre ville pour les enfants qui y habitent et le même ensemble à l'est de la ville, pour ceux qui vivent de ce côté là de l'autoroute.