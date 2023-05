Un collège alternatif doit ouvrir à Besançon à la rentrée de septembre 2023, porté par des parents d'élèves de l'école Montessori. Cette école "Grandir ensemble" existe depuis dix ans et les parents souhaitent que leurs enfants poursuivent leurs apprentissages dans un cadre équivalent, au collège. Ils ont donc décidé d'ouvrir un nouveau collège, géré par l'Association pour une pédagogie alternative (APEDA).

Une classe unique, moins de 15 élèves

L'établissement doit accueillir entre 12 et 15 élèves, réunis dans une classe unique et encadrés par deux éducateurs. Le principe est que chaque élève apprenne à son rythme, avec aussi les méthodes qui lui conviennent, pour avancer dans l'autonomie. Les porteurs du projet s'inspirent de plusieurs pédagogies actives, comme Montessori ou Freinet, et le but est que les élèves aient aussi acquis le socle commun de compétences, qui est obligatoire.

"Le grand principe, c'est de respecter le rythme de chacun, d'être dans la liberté d'apprentissage" explique Philippe Barreteau, directeur et éducateur de ce futur collège. "On n'a pas tous appris à marcher au même âge, à parler au même moment...on a des rythmes d'apprentissage différents, avec des centres d'intérêts différents aussi."

Le programme d'une journée type

Chaque jour, les élèves pourront arriver entre 8h et 8h30, en fonction de leur rythme. Ils commenceront la journée avec une heure de "temps studieux" consacré à une matière en particulier chaque jour (maths, histoire-géo, langue etc) : les élèves utiliseront un livret de compétences et choisiront ce qu'ils veulent apprendre dans cette matière et avec quel outil.

Ensuite, place aux projets personnels et collectifs puis une heure de "conseil du collège" pour discuter de la vie de l'établissement (les règles, les projets etc). Pour le repas, les élèves pouraient cuisiner eux-mêmes. L'après-midi sera consacrée à des ateliers avec des intervenants ou des sorties en extérieur.

4800 euros par an en moyenne

Ce collège est un établissement privé hors contrat, financé uniquement par les familles ou les dons. La scolarité coûtera en moyenne 4800 euros par an, avec une prise en compte du quotient familial. Il ouvrira d'abord rue de Chalezeule à Besançon, mais ses locaux devraient être provisoires.

Les élèves vont construire leur collège en terre et en paille

Les familles voudraient ensuite trouver un terrain pour construire un nouveau bâtiment, en terre et paille, avec les élèves. "Notre idée est de construire des modules donc un collège modulable" explique Philippe Barreteau. Le nouvel établissement serait sur un terrain de permaculture pour allier les activités de jardinage et connaissance de la nature au projet éducatif.

Infos : page Facebook Collège alternatif Besançon ou par mail collegealternatifbesancon@gmail.com