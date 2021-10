Un collège d’Évreux veut accueillir un chien pour la réussite scolaire des élèves

Maëva Sega et Mathilde Deschamps doivent récolter au moins 5.000 euros pour mener à bien leur projet

Mathilde Deschamps a, chez elle, un berger australien dont elle est absolument fan. Elle aime d'ailleurs tous les animaux, "je suis un peu gaga de toutes les petites bêtes" confie-t-elle, tout comme sa collègue et amie Maëva Sega qui a "une très grande passion pour les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages". Les deux enseignantes, l'une en éducation physique et sportive et l'autre en histoire-géographie, lancent un projet pour accueillir dans leur collège un chien d’accompagnement de réussite scolaire des élèves, mené avec l'association Handi'Chiens, convaincues de l'apport d'un animal sur le bien-être mental.

On peut se confier, il n'y aura pas de jugement, même une caresse aura toujours un bénéfice - Mathilde Deschamps

"L'accueil d'un chien permettrait d'apaiser le climat scolaire et de participer à la réussite des élèves, avec une meilleure concentration et une responsabilisation par rapport à l'accompagnement qui doit se faire lorsqu'on a en charge un être vivant" abonde Aude Bottin, la principale du collège Henri-Dunant. Il y a dans l’établissement du quartier de Nétreville à Évreux, dix-neuf classes dans lesquelles sont accueillis également des élèves allophones, des élèves en situation de handicap et des élèves qui peuvent avoir "des situations personnelles un peu compliquées".

Un animal peut être une entrée en matière pour libérer la parole ou mettre en confiance un élève - Aude Bottin, principale du collège Henri-Dunant

Les deux professeures n'ont pas eu beaucoup à insister pour convaincre leur principale. Aude Bottin partage son bureau avec Orion, trois ans à la fin du mois © Radio France - Laurent Philippot

Aude Bottin explique l'intérêt de la présence d'un chien dans les rapports avec les élèves Copier

Dans le département voisin de l'Orne où le lycée agricole d'Alençon accueille déjà Nestea un golden retriever depuis mars 2020, les retombées pédagogiques et d'accompagnement de réussite sont évidentes :

Ça a vraiment apaisé le climat scolaire et ça a permis de réduire un peu l’absentéisme parce que les élèves veulent venir pour voir le chien -Mathilde Deschamps, professeure d'EPS

Pour des élèves qui peuvent être en situation de grand stress ou de nervosité, "le chien va pouvoir apporter beaucoup" estime Mathilde Deschamps car Maëva Sega le reconnaît, "ce n'est pas toujours facile d'instaurer un contact avec un élève, les élèves ont parfois du mal à avoir confiance en l'adulte".

Dans un premier temps, le chien serait sous la seule responsabilité des deux enseignantes, dans leur classe respective, "il n'est pas question qu'il se balade dans la cour de récréation tout seul" détaille Maëva Sega. Les deux professeures espèrent bien impliquer les autres collègues dans leur démarche. "Apprendre ce n'est pas qu'une formule de mathématiques ou une date en histoire-géo, c'est aussi apprendre des valeurs, apprendre à être adulte et à s'en sortir le mieux possible" lance Maëva Sega, forte de dix-ans d'enseignement à Henri-Dunant, à ceux qui trouveraient surprenante la présence d'un chien dans un collège.

REPORTAGE - Un chien pour accompagner la réussite scolaire des élèves du collège Henri-Dunant d’Évreux Copier

5.000 euros nécessaires

Les deux enseignantes référentes seront formées par l'association Handi'Chiens. Coût de la formation 4.550 euros auxquels s'ajouteront les frais de nourriture et de soins du chien. Une formation de trois jours commence le 24 novembre "pour définir l'emploi du temps du chien et savoir avec quelle classes il sera intégré" explique la professeure d'histoire géographie et, quelques mois après, si le projet est accepté par Handi'hien, une autre semaine de formation est prévue dans le Haut-Rhin "pour apprendre à conduire le chien". Pour récolter des fonds, elles lancent un appel aux dons sur le site Trousse à projets, la plateforme de financement participatif dédiée aux projets pédagogiques de la maternelle au lycée.

Si tout se passe bien, le chien pourrait arriver au collège en mai ou juin 2022 et ce serait une première en France dans un collège Réseau d'éducation prioritaire. Le collège n'étant évidemment pas ouvert toute l'année, Mathilde Deschamps et Maëva Sega ont tout prévu, une garde alternée tous les deux semaines et la moitié des vacances scolaires pour accueillir le toutou à leur domicile et "je sais que j'aurais toujours un travail à faire quand je récupérerai le chien" rigole Maëva. Leurs conjoints respectifs sont également sont partants pour le projet. Elles ne savent pas encore de quelle race sera le chien, mais ce sera "un gros chien de toute façon", de type labrador ou golden.