Un collège de l'Yonne obtient un prix national de laïcité

Auxerre, France

C'est l'un des principes de notre république: la séparation entre l'état et les religions d'un coté et de l'autre, la garantie de la liberté de croyance de tous, dans le respect de celle des autres.

Au collège Marie Noël à Joigny, ce sont les élèves de 5e qui expliquent la laïcité et les grands principes de notre république à leur camarade de 6e. Ils sont encadrés par les animateurs de la maison de la laïcité 89. Une initiative récompensée ce lundi après-midi par l'observatoire de la laïcité qui l'a remis au collège jovinien et à l'association, une mention spéciale dans le cadre de son prix national.

Une initiation réussie

Cela commence par un petit peu de théâtre "mais qui êtes vous ? je suis la république française ! Ah vous êtes Marianne " puis un questionnaire à choix multiple pour la réflexion : "que signifie le mot laïcité ? Est-ce que c'est la fête du 1er mai ? "et enfin des images à commenter : "décrivez ce que vous voyez.... la liberté , la fraternité, l'égalité"

Autant d'exercices qui permettent de discuter, d'expliquer et de poser les grand principes de la République. Une séance menée par des élèves, un parti pris qu’Anna '11 ans, apprécie : " je pense qu'on écoute plus. Ils sont comme nous, donc on se sent moins stressés."

Respecter les règles - Lucas

Chacun de ces collégiens a tiré une leçon de cette exercice que ce soit Lucas : " c'est un peu la liberté de vivre et si on ne respecte pas les règles de laïcité ça ne peut pas fonctionner."

Bien vivre ensemble - Djibril

Djibril : "c'est le bien vivre ensemble et l'égalité la fraternité et la solidarité " ou Clara : " si tout le monde essayait d'écouter un peu les autres je pense que ça irait mieux."

Écouter les autres - Clara

Une initiation réussie, c'est la preuve aussi pour Dario Shalom président de la maison de la laïcité 89, qui forme ces petits ambassadeurs que le message passe : "_c'est extraordinaire_, quand on voit qu'ils sont capables de transmettre aux autres et bien ça monte qu'on a été vraiment capable de leur transmettre à eux, ce qui est extrêmement important"

L'ambition c'est de faire de ces collégiens des ambassadeurs des principes de la république. François Germain est le principal du collège : " l'idée c'est de faire une transmission non pas de professeur à élève, mais entre élèves. Si on poursuit le dispositif, dans quatre ans (puisqu'on va former une dizaine d'élèves chaque année quand ils vont entrer en 6e), on pourra arriver à terme à une cinquantaine d'élèves qui seront des ambassadeurs de la laïcité. Dans des espaces de vie comme la récréation, les inter-cours, ce seront des élèves qui porteront les valeurs de laïcité pour la défendre, l'expliquer et le vivre ensemble.".