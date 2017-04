Un collège de Septèmes-les-Vallons en grève

Les cours reprennent ce mercredi matin au collège Marc Ferrandi à Septèmes-les-Vallons au nord de Marseille. Mardi, 80% du personnel (enseignants et surveillants) était en grève pour dénoncer le manque d'effectifs. Notamment de surveillants.

Pendant toute la journée de mardi, ils ont installé leur piquet de grève et leurs banderoles devant le collège Marc Ferrandi à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône).

La grande majorité des enseignants et des surveillants de cet établissement situé au nord de Marseille ont fait grève pour réclamer des effectifs supplémentaires. Ils disent avoir besoin de trois nouveaux surveillants et d'un principal adjoint.

Cinq surveillants pour 475 collégiens

_"Parfois je suis toute seule pendant toute la journée pour veiller sur tous les élèves" r_aconte Ghislaine, une des cinq surveillantes du collège fréquenté par 475 adolescents. Elle reconnait ne pas pouvoir avoir un œil sur tout le monde.

"La plupart du temps, j'ai peur pour moi et pour les élèves que je suis sensée protéger."

Ghislaine, surveillante au collège Marc Ferrandi à Septemes les Vallons

Un sentiment d'abandon

Coincé entre les quartiers nord de Marseille et la commune de Bouc-Bel-Air, le collège Marc Ferrandi n'est pas un établissement classé prioritaire par l'Éducation nationale. "Nous, on a rien" regrette François Bofill, syndicaliste et professeur d'histoire-géographie.

"On répond pas à nos lettres, on nous prend de haut à chaque fois.On aimerait juste travailler dans des conditions normales."

François Bofill, professeur d'Histoire Géographie au Collège Marc Ferrandi à Septemes les Vallons

La grève n'aura duré qu'une seule journée. Les enseignant et les surveillants reprennent le travail ce mercredi mais promettent de ne pas relâcher la pression sur l'Inspection académique.