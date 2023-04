Un collège gardois sacré champion de France des économies d'énergie

Le collège Claudie-Haigneré à Rochefort-du-Gard vient d'être distingué pour ses économies d'énergie. L'établissement est parvenu à réduire de 19,6% sa consommation. Son principal, Marcel Fontan était l'invité de la matinale de France Bleu Gard-Lozère ce mardi matin.

Un défi inter établissement

Cette distinction s'inscrit dans le cadre du challenge "CUBE.S ", un défi ouvert à tous les établissements de France pour les inviter à réduire leur consommation d'énergie.

Afin d'y parvenir, le lycée a mis en place des outils très concrets : "nous avons réduit d'un degré la température des salles de classe, éteint les chaudières à gaz 45 minutes avant la fin des cours ou bien installé des détecteurs de présence pour la lumière afin de ne plus avoir de salle vide éclairées", développe Marcel Fontan, le principal.

Les élèves associés

Les élèves ont bien sûr participé. "Il y a eu un grand quizz géant et un flash mob au début de l'action. Le but était de les inviter à réfléchir à tous les moyens de faire des économies d'énergie". Un autre quizz a été organisé plus tard "pour voir les acquis des élèves par rapport aux économies d'énergie".

En ce qui concerne l'avenir, "on essaye toujours de faire mieux et de faire plus, et on a tout intérêt à réduire la consommation au vu des coûts de l'énergie. Le conseil départemental du Gard nous accompagne d'ailleurs très bien sur le sujet", reprend Marcel Fontan