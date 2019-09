Un collège Montessori a ouvert ses portes à Nancy

Nancy, France

Dans cet établissement hors contrat, une éducatrice et des intervenants encadrent huit élèves de la 6ème à la 4ème, âgés de 11 à 14 ans.

Ce faible effectif est dû au coût de la scolarité, à partir de 600 euros par mois, mais aussi parce que c'est le début de l'aventure pour cette nouvelle école, différente d'une scolarité habituelle.

L'élève guidé par l'éducateur

La pédagogie Montessori est un enseignement qui met l'élève au cœur de son éducation. Plus autonome, il ou elle varie les tâches, Français ou Maths, mais aussi lecture, couture ou encore bricolage. Avec l'éducateur ou l'éducatrice, l'élève se fixe un planning pour la journée et choisit dans quel ordre il ou elle souhaite réaliser les activités.

Dans la classe, pas de pupitre, pas de tableau ni de craie. Dans ce collège Montessori, les salles sont en réalité deux pièces à vivre, avec une cuisine, des tables, un canapé.

Sur les étagères, sont à disposition des élèves des manuels, des livres, des atlas, mais aussi une tapisserie, des outils de bricolage ou encore un nécessaire à couture.

Des élèves et des éducateurs satisfaits de cette pédagogie différente

Laetitia Bonnet était enseignante dans l'Education nationale. C'est elle qui a fait le choix d'être éducatrice dans une école Montessori : "On a l'impression que ça va être l'anarchie, qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais ce qui n'est pas le cas. Le cadre est quand même très fort. Les élèves construisent eux-mêmes leur apprentissage, qui est donc mieux ancré. Ils ont le droit de parole et d'être écoutés."

Clotilde, élève en 5ème, tricote pour le moment. La collégienne n'aimait pas l'ambiance trop "dissipée, désorganisée" dans son ancien collège. Pour son année de 5ème, elle est contente de rentrer dans un collège différent : "'_D'habitude, je m'ennuie en classe. Ce n'est pas une heure à écouter les profs, attendre la sonnerie pour se dire "Sauvée par le gong !". Ici, quand on me demande de faire quelque chose, je le fais et après je peux faire des choses que j'aime, comme lire ou faire du dessin._"