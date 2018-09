Aujourd’hui, 7% de la population française est concernée par l’illettrisme et ce taux peut atteindre 15% dans les quartiers difficiles. C’est le cas notamment à la cité Air-Bel de Marseille. Le centre social du quartier vient de remporter un concours.

Marseille, France

Un concours pour venir en aide aux habitants d’Air-Bel pour qui la langue française représente une véritable difficulté quotidienne. L’association va bénéficier d’un important lot de livres spécialement adaptés à ce public défavorisé. Et avec le projet "Lire pour être libéré", le centre social a permis à des dizaines d’habitants de découvrir ou redécouvrir la lecture, notamment parmi les plus jeunes

Ne pas savoir lire, écrire le français est toujours un sujet tabou. En France, 9 millions de personnes rencontrent de graves difficultés avec la lecture, l'écriture et le numérique. Notre pays est ainsi à la peu honorifique 22e place sur les 24 pays les plus développés. Et Sandra Lafont, la directrice du centre social d’Air-Bel met en place plusieurs types d’actions dont des cours d’alphabétisation socialisante toutes les semaines, mais aussi des accompagnements à la scolarité du CP à la 3e avec une approche individuelle de la lecture.

Aujourd’hui en France, 3 millions de personnes sont en situation d’illettrisme. Ce mot a été créé en 1981 par l’association ATD Quart Monde. Il désigne des personnes scolarisées en France, mais qui ne possèdent pas les compétences de base pour être autonomes dans des situations simples de la vie.