Un confinement compliqué pour les étudiants rochelais bloqués dans leur résidence universitaire

Un paquet sous le bras, Tristan traverse le long hall de sa résidence des Minimes à La Rochelle. A l'intérieur, sa console de jeux récemment envoyée par ses parents. "Cela me file une de ces patates ! Je sais que je ne dois pas passer tout mon temps dessus, mais ça va me vider la tête et me faire penser à autre chose." Moral vacillant pour ce jeune homme de 23 ans, qui souhaite devenir prof de SVT. La fermeture de la fac l'a saisi à une semaine de son concours pour devenir enseignant.

Comme Tristan, jusqu'à 30% des étudiants des deux Charentes et du Poitou vivent leur confinement dans leur logement étudiant. Studio, voire chambre de 9m2. Le Crous estime à un millier le nombre d'étudiants concernés sur ses sites de Poitiers et du Futuroscope. Tous bailleurs confondus, ils pourraient être 500 dans le même cas à La Rochelle. Un isolement très difficile à vivre. Il y a quelques jours, le Parisien révélait le suicide d'un étudiant indien sur le campus de HEC Paris.

Tristan vient de récupérer sa console de jeu, envoyée par ses parents. "ça me file une de ces patates !" assure le jeune homme. Surtout avec 30% d'étudiants présents, le débit wifi est excellent. "Il ne faut pas oublier les cours" promet Tristan. © Radio France - Julien Fleury

La vie s'arrête à une semaine du concours

Et voilà Tristan confiné tout seul dans son studio, loin de sa famille à Agen. Un choix qu'il a fait en croyant que l'interdiction de circuler ne durerait qu'une seamine. Un mois plus tard, le moral n'est pas au mieux. "C'est en dents de scie, raconte le jeune homme. Il y a des jours où ça va, et la motivation est là pour travailler. Et d'autres jours où c'est comme pour beaucoup d'étudiants, c'est Netflix, Youtube, et on a envie de rien, et c'est malheureux !"

Marion a plus de chance, cette aspirante institutrice passe le confinement avec son copain. Mais sa famille basée dans le sud Gironde lui manque, et les appels vidéo ne font pas tout : "c'est à double tranchant. ça fait du bien de voir qu'ils vont bien, mais ça fait mal de prendre conscience qu'on n'est pas avec eux, et qu'on ne peut pas les prendre dans nos bras."

Jordan, 21 ans, a profité du confinement pour se mettre au piano, sur un modèle électrique reçu en cadeau l'an dernier. Le futur informaticien s'accroche au rêve du déconfinement, et ce voyage prévu le 21 mai vers l'île de La Réunion. © Radio France - Julien Fleury

Beaucoup d'étudiants étrangers

Parmi ces étudiants "coincés" dans leur résidence universitaire, il y a beaucoup d'étrangers, comme Meimouna. La jeune femme de 22 ans n'a pas pu rentrer dans sa famille au Sénégal avant le confinement. Frontières fermées, vols annulés. Du coup cette étudiante en génie civil doit vivre son confinement à La Rochelle, seule dans son appartement. Déjà un mois d'isolement, et chaque minute qui passe est plus dure à vivre : "Pourvu que ça se termine vite ! Rien ne marche. On ne travaille plus, on est déprimé, on est un peu stressé quand même !"

Et puis il y a les cours à distance. Compliqué d'intégrer de nouvelles notions quand le prof n'est pas là. Particulièrement dur pour Mouna, Marocaine de 21 ans installée depuis quatre ans à La Rochelle, où elle étudie la gestion : "les profs demandent beaucoup de travail, plus qu'en temps normal à l'université. Du coup on se sent débordé. Et puis il faut comprendre les cours seuls, il faut se débrouiller."

Le service de santé sur tous les fronts

Problèmes administratifs, difficultés pédagogiques, carences affectives... La souffrance étudiante, le service de santé de l'université en est submergé. Au téléphone, médecin, psychologue, assistantes sociales se démultiplient pour écouter les situations de détresse, et trouver des solutions, y compris financières, souligne Jeanne Lallement, vice-présidente du conseil d'administration de l'université rochelaise : "on a des cas de stages qui sont annulés. Or un stage de fin d'études, quand il fait plus de huit semaines, est valorisé. Et ça, c'est tout de suite 500 euros de moins, sur lesquels l'étudiant comptait pour vivre."

Près de 500 étudiants vivent confinés à La Rochelle dans leur logement étudiant, studio voire chambre de 9m2. Et le maintien du lien avec les études est rendu difficile par l'isolement, les carences affectives, voire les problèmes financiers. © Radio France - Julien Fleury

L'université a décidé de consacrer 78.000 euros pour verser des aides aux étudiants les plus précaires. Des étudiants sont également missionnés pour rappeler individuellement leurs camarades de première année, dont beaucoup ont totalement décroché.

Rêve de déconfinement

Pour tenir, Jordan, futur informaticien de 21 ans, rêve du déconfinement, et de ce voyage prévu le 21 mai qui doit lui permettre de rejoindre l'île de La Réunion où vit sa maman. "Cela me permettra de prendre un peu l'air, et surtout de faire des randonnées. D'habitude je ne fais pas de sport, mais je marche entre 3 et 10 km par jour. 10 km c'est vraiment impossible depuis le début du confinement, qui n'autorise à marcher qu'une heure !"