Stéphanie Bouliou est la directrice de l'école d'Hilard à Laval. Elle revient sur l'annonce de la fermeture des écoles il y a un an, comment elle a vécu cette nouvelle? Quelle a été la réaction des enseignants, des parents et des enfants ? Stéphanie Bouliou était l'invitée de la matinale.

Un an de coronavirus en Mayenne : "la fermeture des écoles, c'était apocalyptique !"

A l'école d'Hilard à Laval, il y a 252 élèves de la toute petite section au CM2. Des enfants de 2 ans à 11 ans. Stéphanie Bouliou, la directrice, était comme tout le monde devant sa télé le 12 mars, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé que la France allait être confinée et que les écoles allaient fermer 3 jours après : "on a dû s'organiser dans l'urgence, il a fallu mettre en place des supports pédagogiques pour les élèves, pendant ce confinement chez eux avec leurs parents, c'était un peu apocalyptique.". Cette enseignante a été très surprise car personne ne s'attendait à une fermeture des écoles. C'était la dernière solution envisagée par le gouvernement.

On a dû s'adapter très rapidement et trouver un mode de fonctionnement-Stéphanie Bouliou, la directrice de l'école d'Hilard à Laval

Dans cette école, comme dans toutes les autres, il a fallu mettre en place en 3 jours, des cours à distance, pour que les parents puissent faire travailler leurs enfants à la maison. Des enfants à qui il a fallu déjà expliquer le vendredi 13 mars et bien que le lundi ils ne reviendraient pas à l'école : "on leur a expliqué qu'il y avait un méchant virus qui circulait, que c'était dangereux pour eux comme pour leurs parents et que pour la santé de tout le monde, il fallait fermer les écoles."

Accompagnement des parents qui se sont transformés en maîtres d'école

Stéphanie Bouliou et son équipe d'enseignants ont mis en place un système d'accompagnement avec les parents pendant le confinement avec coup de fil, mail et visio : "c'est un métier difficile et beaucoup de parents ont pris conscience de la difficulté de notre métier. Ils ont été nombreux à nous le dire!" Aujourd'hui, cette directrice d'école n'espère qu'une chose, retrouver une vie normale rapidement, sans masque!