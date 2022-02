"Un désert de l'éducation" : Ajain se mobilise face à la menace d'une fermeture de classe

"On est déjà un désert médical, on va devenir un désert de l'éducation". Julie, mère d'élève de l'école d'Ajain (Creuse) s'inquiète pour la rentrée prochaine. Une des cinq classes de l'établissement est en effet menacée. "Dans la classe de ma fille actuellement, ils sont 17. C'est idéal, ils peuvent faire des groupes, repérer les difficultés des uns et des autres. Être vingt-cinq par classe, à trois niveaux, c'est inadmissible !" Avec d'autres parents d'élève, elle a fabriqué une banderole affichée devant l'école. On peut y lire : "Non à la fermeture, nos enfants méritent un futur !"

Une pétition en ligne

Cette fermeture prévue de classe est liée à une baisse d'effectifs entre l'an dernier et cette année. "Vingt élèves sont partis en sixième en juin dernier, et seuls dix élèves nous ont rejoints", détaille le maire, Guy Rouchon. "Nous comptons actuellement 86 élèves, pour l'administration c'est trop peu pour préserver la classe l'an prochain. Sauf que tous les enfants ne sont pas encore inscrits !" Il a appris mi-février, par la presse, que son établissement était un des trois en Creuse concernés par une fermeture de classe. Depuis, il contacte un à un les parents d'élève pour les presser d'inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine.

Mais le temps presse, car la décision sur la classe d'Ajain sera entérinée dès jeudi, lors d'une réunion départementale sur la carte scolaire. Guy Rouchon réclame donc un peu de temps et de compréhension aux services départementaux de l'éducation. "Il nous faut 94 inscrits pour garder notre cinquième classe, les services de l'Education nationale se sont engagés là-dessus, et on les aura" garantit le maire. Les parents, eux, sont prêts à faire monter la pression : ils ont lancé une pétition en ligne, et se réuniront lundi 28 février au matin devant l'école.