Un dessert de chef au menu du lycée Pasteur

Comme tous les midis, les lycéens de Pasteur prennent leur plateau pour aller manger au self. Mais ce vendredi au moment de prendre le dessert, ça n'est pas comme d'habitude. Pas de crème brûlée, de fromage blanc ou un autre dessert "classique" de cantine. Mais un dessert signé par le chef étoilé Eugène Hobraiche, propriétaire du "Haut bonheur de la Table", une étoile au guide Michelin, à Cassel.

Au menu : "On est partis sur un pain de Gênes pamplemousse, crémeux poivre Timut, insert litchi pamplemousse et un zéphyr, rose pampelmousse", décrit Eugène Hobraiche. C'est le proviseur du lycée Pasteur qui lui a proposé de venir réaliser un dessert pour ses élèves. Défi accepté par le chef, même si les contraintes ne sont pas les mêmes. "J'ai plutôt une cuisine de détail. 18 couverts. Là, c'est 120. Donc on ne peut pas aller aussi loin. Chez moi il y a des boules de sucre soufflé, trois minutes par boule, ça n'est pas possible", raconte le chef.

Objectif : fait découvrir une cuisine différente. "On est tous dans l'idée qu'il faut moins manger, mieux, avec des produits locaux. Donc on veut ouvrir les yeux de ceux qui travaillent ici, les sortir un peu de leur routine", résume Eugène Hobraiche.

Le dessert "étoilé" du jour, autour du litchi © Maxppp - Florent Vautier

Et alors, le verdict de ce dessert chez les lycéens ? Assis à une table avec un camarade, Quentin semble conquis : "Je suis surpris par l'intensité du gout, c'est super bon en fait, _si on pouvait avoir ça plus souvent à la cantine ça serait génial !_". Sur la table d'a-côté, Chiara, acquiece elle aussi : "Il y a des goûts qui sont intéressants. C'est sûr, on a pas ça tous les jours ! C'est une belle expérience à partager".

Le chef a promis de revenir au lycée Pasteur faire à nouveau goûter sa cuisine, peut-être avec un plat cette fois ?