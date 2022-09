Un dijonnais de 19 ans en finale du concours du meilleur apprenti paysagiste de France

Lucas Voulquin et Xavier Poillot, son maître d'apprentissage

Après avoir remporté la finale régionale, Lucas Voulquin s'est envolé ce jeudi 22 septembre sur la Côte-d'Azur, direction Antibes où est organisée la finale du concours du meilleur apprenti paysagiste de France. Il est accompagné de Xavier Poillot, son maître d'apprentissage et gérant de l'entreprise BCP Paysagiste, et par l'un de ses professeurs du lycée agricole de Quetigny. Un soutien bienvenu pour Lucas, qui va devoir passer trois épreuves.

Mais difficile de préparer l'épreuve pratique lorsqu'on vit en appartement comme Lucas. Alors, c'est à l'école que le jeune homme a pu s'entraîner. "On a la chance au CFA d'avoir des lieux d'entraînement sous une serre, avec des quadras, ce sont des carrés en sable. J'ai aussi pu m'entraîner avec des matériaux qui se rapprochent le plus de ceux que j'aurais le jour de la finale."

Une fierté pour son maître d'apprentissage

Xavier Poillot, son maître d'apprentissage est très fier du parcours de Lucas. Il est aussi un peu stressé à l'approche du grand jour mais prêt à aider et soutenir son apprenti. "Je lui donne un maximum de conseils, comme de bien anticiper son épreuve pratique. Certes, il a six heures pour la réaliser mais le piège c'est de penser qu'on a le temps… ça va passer vite. Ensuite, je vais lui dire de se mettre constamment à la place de l'examinateur, de prendre du recul toutes les heures pour voir si son assemblage est bien fait, si le végétal est bien placé etc. Ces petits détails peuvent faire la différence."

Alors, Lucas va-t-il devenir le meilleur apprenti paysagiste de France ? Verdict ce samedi 24 septembre, en fin de journée…