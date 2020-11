Un directeur d'école isérois témoigne de ses difficultés aggravées par l'épidémie et la menace terroriste.

Un an après le suicide et la lettre désespérée de Christine Renon à Pantin, les revendications des directeurs d'école sont toujours les mêmes. Alain, directeur d'école dans le Nord Isère témoigne de ses difficultés au quotidien, aggravées par l'épidémie de coronavirus et le plan Vigipirate renforcé.

Alain, je ne donne que votre prénom, car vous souhaitez ne pas trop vous exposer. Vous êtes directeur d'école dans le Nord Isère, et en première ligne face à la deuxième vague du coronavirus et le maintien des enseignements. Mais avant même cette épidémie, un mouvement de grogne était monté depuis des mois au sein des écoles, pour demander une meilleure reconnaissance du rôle, du travail, de la lourdeur de la tâche des directeurs d'école aujourd'hui. Vous n'avez pas de réel statut juridique ?

Non, effectivement, on n'a pas du tout de statut juridique. On voit bien avec la crise actuelle où se combinent la crise sanitaire et le plan Vigipirate attentat renforcé, ça nous amène à prendre beaucoup de décisions, d'avoir beaucoup de responsabilités, et on nous demande de faire tout ça dans un cadre qui n'est pas du tout posé. On n'a pas les moyens légaux de fonctionner correctement.

Vous semblez pourtant avoir été écouté par Cécile Rilhac, une députée de la République en marche du Val d'Oise. Vous êtes quelques-uns à avoir rendez-vous avec elle en visioconférence aujourd'hui ?

Ce rendez-vous a été décalé à la semaine prochaine, puisqu'elle participe au débat sur la loi de finances. Mais en effet, on l'a déjà rencontrée, elle s'est saisie de ce problème des directeurs d'école. La loi est déjà passé à l'Assemblée nationale, mais malheureusement elle a beaucoup été vidée de son contenu. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées qui ont été retoquées dans le cadre de la loi, parce qu'a priori ça relève du décret d'application de la loi. Cécile Rilhac est en train de se battre pour que son projet de loi revienne au Sénat et que les sénateurs puissent donner leur opinion. Nous sommes quelques-uns à faire en sorte que les choses bougent. Il faut que ça avance.

Concrètement qu'est-ce que vous demandez ? Au-delà d'un statut, plus de temps pour pouvoir être déchargé pour la direction d'école ? Une prime ?

Oui, il y a 3 axes principaux. Le premier axe c'est de d'avoir plus de temps pour assumer notre direction, davantage de temps de décharge. Il faut savoir que dans trois quarts des écoles le directeur n'a qu'un jour par semaine qui lui est réservé pour faire son travail de directeur. Dans une école, si vous avez 7 classes, vous avez un jour par semaine Alors que dans le même temps, dans un collège le principal d'un collège qui a 15 classes ne fait que ça, il est complètement déchargé, il a un service d'intendance et de vie scolaire avec lui.

Il y aussi le problème de revalorisation de notre traitement : le ministre annoncé la pérénnisation d'une prime annuelle de 450 € de prime, mais ça ne suffit pas. Parce qu'une prime peut-être supprimée à tout moment. On demande donc une vraie revalorisation de notre salaire, puisque une reconnaissance de notre métier.

Et puis on veut un cadre beaucoup plus légal, un statut juridique. Les syndicats majoritaires dans la profession voient ça d'un très mauvais œil, parce que lorsqu'on leur parle de statut, eux ils voient un statut hiérarchique. De faire en sorte que les directeurs deviennent des petits chefs. Ce n'est pas du tout l'intention des directeurs, on ne peut pas devenir les supérieurs hiérarchiques de nos collègues. On veut juste avoir le cadre juridique pour avoir le droit de prendre des décisions, d'assumer nos responsabilités sans avoir à en référer à qui que ce soit.

Actuellement vous êtes en premier ligne avec ce confinement où l'on maintient les enseignements. A la fois avec les enseignants qui peuvent être exposées au virus ou absents, et puis les parents qui ont besoin aussi de mettre leurs enfants à l'école pour pouvoir aller travailler . C'est l'injonction du gouvernement . Et vous êtes au milieu à devoir arbitrer. Si un enfant a le nez qui coule, que faites-vous, par exemple ?

Exactement c'est très compliqué, on doit gérer les craintes et les colères de nos collègues, et les craintes et mes colères des parents. Il a fallu imposer le masque aux enfants dès le CP. Il y a beaucoup de familles qui sont réticentes, qui sont inquiètes sur la santé, même psychologique de leurs enfants. On n'a pas eu d'informations très claires sur ce qu'il faut faire avec les enfants qui seraient cas contacts. Sur la responsabilité des parents. On en appelle à la responsabilité des parents, mais on n'est pas dans l'intimité des familles, on ne sait pas, par exemple, si on a des enfants qui sont en positifs dans nos écoles.

Si en plus, vous ajoutez le contexte de Vigipirate renforcé et les derniers événements qui se sont passés, c'est extrêmement compliqué. On doit prendre des décisions, et on demande justement de nous laisser prendre ces décisions, seuls, en responsabilité. On connais nos établissements, on connait nos familles. Donc quand il y a des décisions à prendre, prenons-les sans avoir besoin de tout le temps par exemple d'en référer à la hiérarchie.