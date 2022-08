Après 37 ans de carrière, un directeur d'école mayennais s'apprête à faire sa dernière rentrée scolaire

Les professeurs font leur pré-rentrée partout en France ce mercredi 30 août. Pour certains d'entre eux, c'est même la dernière de leur carrière : c'est le cas de Patrick Oger, enseignant en classe de CM1 et directeur de l'école élémentaire Jacques-Yves Cousteau à Argentré, près de Laval. Après 37 ans de carrière, ce professeur mayennais partira à la retraite au mois de juin.

Une rentrée sans protocole sanitaire

Patrick Oger a eu ses premiers contacts avec des classes d'élèves quand il avait 21 ans lors de sa formation de professeur. Il a aujourd'hui 61 ans : grâce à sa longue expérience, il n'a pas d'appréhension particulière avant la rentrée scolaire. "Globalement, je suis assez serein. Je me dis que ce que je fais là, je le fais depuis très longtemps et je peux oublier quelque chose, mais a priori ça sera prêt", explique Patrick Oger.

Si Patrick Oger est serein, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de protocole sanitaire mis en place cette année, contrairement à la rentrée 2020 puis 2021. Les contaminations à la Covid-19 sont moins importantes, les élèves et les enseignants vont donc pouvoir retrouver des salles de classe sans gestes barrières à respecter. "Il y a eu les rentrées avec le non-brassage des élèves, avec le port du masque, avec les activités qui étaient forcément réduites, des projets qui ont dû être annulés. Tout ça a chamboulé un peu la vie des écoles.

Cette année, si on arrivait à avoir une année complète avec la possibilité d'aller jusqu'au bout de tous les projets qu'on a imaginés, ce serait quand même assez sympathique.

Patrick Oger, enseignant en CM1

L'école élémentaire Jacques-Yves Cousteau accueille 110 élèves du CP au CM2 cette année. © Radio France - Maïwenn Bordron

La rentrée se prépare dès le mois de juin, mais il lui reste encore quelques détails à finir avant le jour J, notamment la mise en place du matériel. "On va dire, tout bêtement les chaises, les tables qui ne sont pas encore installées. Il y a quelques cahiers à finir de préparer puisque les fournisseurs ont eu quelques soucis d'approvisionnement en fin d'année. Et donc on a les dernières commandes qui arrivent seulement maintenant, même si c'était commandé depuis le mois de juin", liste le directeur de l'école élémentaire d'Argentré.

Ce jeudi 1er septembre, 110 élèves feront leur rentrée à l'école élémentaire Jacques-Yves Cousteau, sans compter les 78 enfants scolarisés en maternelle dans le bâtiment situé juste à côté.