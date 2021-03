Un double diplôme ingénieur-architecte créé à Saint-Étienne

C'est un nouveau diplôme disponible désormais à Saint-Étienne : un double diplôme d’ingénieur et d'architecte. L'Ensase (l'école d'architecture) et l'Enise (l'école d’ingénieurs) ont signé ce lundi une convention de partenariat.

Le nombre de place sera limité : pas plus de 8 étudiants par promotion, 4 issus de l'Enise et 4 issus de l'Ensase. Les écoles d'architecture et d'ingénieurs de Saint-Étienne lancent un double diplôme qui permettra à ces étudiants, après sept années d'études, d'être diplômés des deux écoles. Une formation d'excellence mais très exigeante puisque les élèves suivront 450 heures de cours supplémentaires en plus de leur formation d'origine.

Le but est de permettre à ces deux professions amenées à travailler ensemble de mieux se comprendre, de mieux dialoguer.

Les premiers double diplômés issus de l'Enise termineront leur formation en 2025 ; ceux issus de l'Ensase en 2026.