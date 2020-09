Un élève de Poligny testé positif au coronavirus pendant une classe de mer à Quiberon, le séjour écourté

La traditionnelle classe de mer a duré moins longtemps que prévu cette année pour les élèves de CM2 de l'école Jacques Brel de Poligny (Jura). Ils devraient être de retour chez dès ce mardi 8 septembre, à cause d'un cas de coronavirus. Un élève du groupe a été testé positif au covid-19 pendant le séjour en Bretagne.

Testé positif juste après l'arrivée à Quiberon

Le groupe de 30 enfants et 5 adultes a quitté Poligny mercredi 2 septembre, juste après la rentrée, pour une sortie scolaire d'une dizaine de jours à Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan. Mais le jour de l'arrivée, jeudi 3 septembre, pendant la pause déjeuner, les encadrants reçoivent un appel : un élève de la classe est identifié comme cas contact d'un malade du coronavirus. L'élève est aussitôt isolé du groupe et soumis à un test en Bretagne. Pendant ce temps, ses parents prennent la route pour venir le chercher.

Deux semaines d'école à la maison pour cette classe

Le résultat du test se révèle positif. A ce moment-là, l'enfant contaminé a déjà quitté Quiberon mais le groupe est toujours sur place et tous ces enfants et adultes sont à leur tour considérés comme "cas contacts". Ils sont donc rapatriés en bus, et doivent arriver ce mardi matin à Poligny. Tous devront ensuite passer un test de dépistage dans le Jura et seront placés en quatorzaine : cette classe de CM2 suivra donc l'école à la maison pendant deux semaines.

La presqu'île de Quiberon a été un cluster cet été pendant l'épidémie de coronavirus. Dans l'Académie de Besançon, 27 cas de Covid-19 sont avérés dans les établissements scolaires, d'après le Rectorat.