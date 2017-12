Un professeur des CM1 et CM2 de l'école "Les jeunes pousses" de Ligré, près de Chinon en Indre-et-Loire, a été mis à pied par l'éducation nationale. Ce qu'on reproche à cet enseignant de 38 ans, c'est visiblement d'être trop sévère avec ses élèves. Il a été mis à pied par l'inspectrice d'académie il y a un mois maintenant. A l'origine de cette décision, la plainte de deux parents d'élèves qui parlent d'un enseignement sévère trop à l'ancienne; un professeur distribuant trop de punitions. Rapidement, l'inspection académique écarte l'instituteur en le mettant en repos pendant un mois, avant de le mettre à pied totalement.

Une mobilisation des parents d'élèves pour le défendre toute cette semaine

Sauf que depuis qu'il n'est plus là, ils ne sont pas deux parents à le défendre mais plus de 70 depuis le début de semaine, c'est 90 % des parents d'élèves de l'école. Ils ne comprennent pas cette décision. Selon l'avocat de l'enseignant, Damien Gévaudan, on lui reproche ses méthodes à l'ancienne.

Il fait faire des lignes, et ce n'est pas très populaire à l'Education Nationale. L'avocat de l'enseignant

Pour l'avocat de l'enseignant qui compte attaquer l'éducation nationale en justice, les témoignages en faveur de l'enseignant sont nombreux et dithyrambiques. Le Conseil Municipal et le maire ont fait une attestation.

Au regard des éléments qui ont été communiqués au directeur académique, et par mesure de protection des élèves, on a placé cet enseignant en mesure conservatoire - Florence Leray inspectrice académique

C'est Florence Leray, inspectrice académique à Chinon qui gère ce dossier. Elle ne souhaite pas communiquer en détail sur les éléments de cette affaire et garder une certaine confidentialité.