Un enseignant haut-saônois suspendu après deux plaintes pour des propos dégradants envers des élèves

Deux plaintes ont été déposées à cinq jours d'écart, les 26 et 31 décembre, contre cet enseignant d'une école maternelle près de Lure. Deux plaintes de deux familles qui ne se connaissaient pas avant , car leurs enfants n'ont pas fréquenté l'école au même moment, mais ils racontent des réflexions humiliantes similaires.

Alertée, la Direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de la Haute-Saône a d'abord lancé une enquête administrative sans suspendre le professeur. Il a repris les cours normalement le mardi 4 janvier après les vacances scolaires.

Suspendu une semaine après la rentrée

Mais, une semaine plus tard, l'enseignant a été suspendu. "Une mesure conservatoire prise suite à une conjonction de faits portés à notre connaissance", explique l'Inspecteur académique de la Haute-Sane Philippe Destable, confirmant une information de l'Est Républicain . C'est une "protection qui va dans les deux sens" : pour le professeur des écoles et les personnes qui témoignent. D'après Philippe Destable, cette "prise de distance" est "indispensable pour la sérénité de l'enquête administrative".

Cette procédure peut durer plusieurs mois, car l'Education nationale doit récolter différents témoignages et recouper les information. L'investigation se fait en parallèle de l'enquête pénale lancée suite aux deux plaintes. L'instituteur haut-saônois est éloigné de sa classe pour quatre mois, comme le prévoit le code de la fonction publique. Un délai qui peut être allongé ou écourté en fonction de l'issu de l'enquête.