EN IMAGES - Seine-Maritime : un Escape Game spécial Rome Antique au collège de Londinières

Une classe de 3ème latiniste du collège de Londinières a réalisé un Escape Game spécial Rome Antique avec l'aide de leur professeur. Une manière de s'initier à l'Histoire et à la langue latine. Le principe : déchiffrer des codes dans une pièce fermée et en sortir en 30 minutes maximum.

Londinières, France

C'est un Escape Game réalisé de toute pièce par une classe de 3ème latiniste qui se joue toute la semaine au collège Paul Henri Cahingt de Londinières près de Neufchâtel en Bray (76). Un jeu sur le Rome Antique, un moyen de s'initier de façon ludique à l'Histoire de cette période et à la langue latine. Les participants doivent déchiffrer des codes et des énigmes et en sortir en 30 minutes maximum. Sinon, c'est trop tard et c'est perdu !

Le collège Paul-Henri Cahingt de Londinières près de Neuchâtel en Bray © Radio France - Flavien Groyer

Un projet ludique autour de la Rome Antique

C'est le professeur de latin du collège de Londinières Frédéric Lesain-Cayeux qui a eu cette idée : "J'aime les Escape Game". Il continue : "Je trouve qu'il y a des liens entre le latin et l'Escape Game. Et notamment un : la curiosité, le côté énigmatique".

Je suis persuadé que le latin n'est pas une langue morte ou quelque chose de poussiéreux. On peut en faire quelque chose de moderne - Frédéric Lesain-Cayeux.

Ses élèves ont rapidement approuvé son projet et se sont lancés. Ils ont crée un Escape Game spécial Rome Antique : "On peut en apprendre sur les empereurs, sur ce qu'ils ont fait, sur des héros de la Rome Antique et puis sur les dates importantes " explique Lucien élève de 3ème latiniste.

Car oui, les dates et événements de la Rome Antique sont au cœur du jeu : de la date de la Fondation de Rome jusqu'à la construction de la colonne de Trajan. On n'en dira pas plus au risque de donner toutes les solutions aux prochains participants.

Au coeur de l'Escape Game

Le pitch du jeu est simple : Une tablette antique a été retrouvée au collège. L'établissement est désormais maudit et les joueurs doivent briser le sort. Pour cela, il leur suffit de trouver la formule magique en latin, s'il vous plait!

Dans la pièce, Lucien joue Paul-Henri Cahingt, le célèbre archéologue local et Jeanne interprète sa femme. C'est eux, les maîtres du jeu. Ils donnent également quelques indices au fil du jeu.

Jeanne et Lucien attendent les participants. C'est eux qui gèrent le jeu. © Radio France - Flavien Groyer

C'est un groupe d'élèves de 4e qui entre dans la salle obscure accompagnée par les organisateurs. Top Chrono ! Ils ont 30 minutes pour trouver la formule magique et sortir de la pièce. Ils fouillent, retournent la pièce dans tous les sens,et trouvent des indices : des chiffres, des codes, des images. Un ordinateur portable est même présent. Il faut trouver le mot de passe pour accéder aux prochains indices. Ils doivent même faire avec un laser... mais chut, pas un mot de plus.

La machine met du temps à se mettre en route puis les voilà partis et efficaces. Malgré une organisation d'équipe un peu moyenne, il faut le dire, en 26 minutes ils vont réussir à trouver la formule magique et à la crier aux deux maîtres du jeu. Ils sont autorisés à sortir de la pièce.

Le groupe de 4ème a réalisé le meilleur temps ce lundi. Il restait presque quatre minutes au chronomètre avant la fin du jeu. Les élèves étaient jusqu’à présent premiers de tous les participants.

Le groupe de 4ème a réalisé la meilleure performance. Il restait presque 4 minutes avant la fin du temps. © Radio France - Flavien Groyer

A la fin de la semaine les participants recevront un dossier récapitulatif de toutes les énigmes pour ne rien oublier de la Rome Antique.

Les élèves de 3ème latinistes ont même réalisé un petit teaser de leur Escape Game, il est disponible ici.