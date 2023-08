"Un établissement, c'est comme un paquebot" : Véronique Ghiglione, proviseure à Grenoble, prépare la rentrée

Véronique Ghiglione, proviseure du lycée Louise Michel à Grenoble, s'affaire déjà pour préparer la rentrée scolaire, et l'arrivée des élèves dans une semaine.

"J'ai vingt minutes, à vous accorder" : Véronique Ghiglione, proviseure du lycée Louise Michel à Grenoble, est très occupée, ce mardi 28 août, à moins d'une semaine de la rentrée. Gestion des emplois du temps, embauche des derniers professeurs, finalisation des travaux : il reste du travail avant l'arrivée des premiers élèves.

Un moment stressant, mais pas désagréable pour autant. "C'est un moment qu'on apprécie, confie la proviseure. Parce qu'on pose les bases de toute l'année. On a tous nos agents de service qui sont présents, les secrétaires, les CPE, tout le monde est sur le pont !"

L'analogie n'est pas choisie au hasard, pour elle, le lycée est comme un paquebot de croisière, les élèves en sont les passagers et chaque année est une traversée : "On n'imagine pas une seconde que le commandant de bord arrive en même temps que les passagers !" Dès la fin de l'année écoulée, il a donc fallu faire le bilan, et décider de plusieurs ajustements.

1.700 élèves

Quand on circule dans l'établissement, de nombreux matelots sont déjà sur le pont, à l'image de la vie scolaire, où quatre surveillantes s'affairent derrière des bureaux enchevêtrés d'agendas et de feuilles dispersées. "Ce matin, c'était tout rangé, mais ça y est : c'est la rentrée", conclue Béatrice.

Il reste pourtant encore des échafaudages dans le hall, mais dans quelques jours tout sera prêt pour accueillir les professeurs ce vendredi, puis les 1.700 élèves du lycée, dès lundi.