Un food truck bio devant le lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon pour la rentrée des classes

Cavaillon, France

Les lycéens de ce lycée cavaillonais le précisent eux-mêmes, hormis la cantine ils vont au supermarché voisin ou au fast-food à l’enseigne jaune et rouge bien connue. Il y a aussi déjà une camionnette food-truck installée tous les midis devant l’établissement avec ses hamburgers, sandwichs kebab, paninis ou parts de pizzas. Mais voulant proposer ses plats du jours ou sandwichs uniquement bio, le restaurant Le Bio’s tente dès cette rentrée l’expérience avec un tarif unique à 4 euros. Agnès Piller a créée il y a plus de vingt ans l’association Génération Avenir autour de la transition alimentaire. Son restaurant est dans cette optique tout comme son food truck que tiennent deux jeunes membres de l’association qui sont en formation.

« J’ai été encouragée il y a deux ans parce qu'un professeur avait mobilisé des élevés avec une pétition signée par 180 jeunes pour pouvoir manger quelque chose d’alternatif à la cantine et puis aux frites et aux kebabs. C’est donc préparé dans la cuisine centrale de mon restaurant et du coup-là on amène des plats cuisinés, il y a un plat du jour chaque midi. Aujourd’hui ce sont des spaghettis bolognaises et des sandwichs garnis comme ce mardi avec des protéines végétales, salade, tomates, légumes et houmous. »

Depuis juin 2018 la loi sur l’alimentation prévoit d’avoir 20 % de produits bio dans les cantines scolaires d’ici 2022.